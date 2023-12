Nejdůležitější změny zákona o povinném ručení

Účinnost zákona je stanovena na druhý měsíc následující po vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů. Například, při vyhlášení zákona ve sbírce v lednu bude účinnost změn od 1. 3. 2024. Pokud vyjde Sbírka zákonů později, posune se tak i termín účinnosti změn. Následně po uplynutí šestiměsíčního přechodného období začne platit takzvaná onlinizace či digitalizace a s ní spojené zrušení povinnosti mít u sebe na území ČR zelenou kartu.

Navýšení zákonných limitů

Jednou z nejdůležitějších změn je navýšení zákonných limitů. Původní minimální zákonné krytí se z 35 milionů mění nově na 50 milionů. Zvýšení minimálních limitů pojistného plnění je také krokem k větší ochraně poškozených v případě dopravních nehod. „Stávající limity 35 milionů korun na újmu na zdraví nebo smrti a 35 milionů korun na majetkovou škodu jsou v mnoha případech nedostačující. Zvýšení limitů na 50 milionů korun by mělo pomoci lépe kompenzovat škody, které jsou způsobeny dopravními nehodami. Úprava, kterou novela přinese, ale znamená změny hlavně u starších smluv, které jsou sjednány právě na původních 35 milionů. Na takové smlouvy již pojišťovny rozesílají výroční dopisy s informací o navýšení minimálního limitu. Toto navýšení by nemělo mít vliv na výši pojistného. Nicméně pokud by k navýšení došlo, bude se jednat řádově o rozdíl kolem stokorun,“ komentuje Sylvie Cibiková, produktová specialistka Swiss Life Select.

Rozšíření okruhu vozidel podléhajících povinnosti pojištění odpovědnosti

Nabytím účinnosti novely zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, se povinné ručení bude nově vztahovat na všechna motorová vozidla, která mají konstrukční rychlost vyšší než 25 km/h, nebo konstrukční rychlost vyšší než 14 km/h a hmotnost větší než 25 kg. Maximální konstrukční rychlost bude stanovena dle rychlosti, kterou výrobce vozidla stanoví jako nejvyšší možnou rychlost, s jakou může být vozidlo používáno. Nově tak bude povinnost pojištění dopadat např. na elektrické koloběžky, segwaye, jednokolky, dvoukolky, tříkolky, zahradní traktůrky, golfové vozíky, pracovní stroje, sněžné skútry apod. Zákon v souladu se směrnicí stanovuje, že za motorová vozidla pro účely pojištění se považují ta, kde je motor hlavním zdrojem pohybu. „Majitelé elektrokol si tedy mohou oddechnout, protože ti se povinnému ručení vyhnou. Stejně tak nemusí mít povinné ručení zahradní traktůrky, které se pohybují pouze na soukromém pozemku. Očekává se, že výše pojistného bude u elektrokoloběžek a dalších podobných vozidel nižší než u automobilů, protože tato vozidla jsou obvykle méně výkonná a méně nebezpečná,“ upřesňuje Sylvie Cibiková.

Konec zelené karty

Při cestách po České republice skončí povinnost mít u sebe takzvanou zelenou kartu, tedy doklad o sjednaném povinném ručení. Úřady si začnou vyměňovat dostupná data elektronicky, případná policejní kontrola si tak existenci pojištění ověří sama. „Povinnost měla původně skončit od července 2024, kvůli zpoždění přijetí zákona to ale nakonec bude později. Vše závisí na zveřejnění ve sbírce a následném šestiměsíčním přechodném období – tedy pravděpodobně od září nebo možná od srpna příštího roku. Zelenou kartu ovšem budou i nadále pojišťovny vystavovat, jelikož se jedná o mezinárodní doklad o pojištění a při cestě do zahraničí bude stále zapotřebí. V rámci Evropské unie se sice výhledově také počítá s online sdílením dat, ale na takový pokrok v digitalizaci si budeme muset ještě chvíli počkat,“ upozorňuje Sylvie Cibiková, produktová specialistka Swiss Life Select.

Změny v procesu uzavření pojistné smlouvy

Zhruba v polovině příštího roku se klientovi při sjednání pojištění motorových vozidel přenesou data o pojištění do databáze ČKP. Sjednání pojištění bude probíhat na principu nákupu v e-shopu. Nově bude nutné uhradit první splátku pojistného již před okamžikem počátku pojištění. To znamená, že pokud bude počátek pojištění ihned nebo odložený o 7 a méně dní, bude nově nutná úhrada online přes platební bránu. Úhrada bankovním převodem bude i nadále možná u smluv s odloženým počátkem alespoň o 8 dní.