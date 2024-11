Colapinto či Sainz do Red Bullu místo Péreze? Spekulace sílí

Co ovlivňuje cenu vašeho havarijní pojištění?

PR článek - Ceny zboží a služeb se pořád mění a bohužel většinou směrem nahoru. Ani autopojištění není výjimkou a je možné, že vaše povinné ručení je dražší než v době jeho sjednání. Obdobně to může být i u havarijního pojištění. Víte ale, co všechno ovlivňuje jeho cenu a kolik vlastně dnes havarijko stojí? A jak to udělat, abyste neplatili víc, než musíte? Čtěte dál.