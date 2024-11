TEST Volkswagen Golf People – čtyřválec, hezká výbava a cenovka 687 tisíc

Úvod a ceny

Jedná se o modernizovanou osmou generaci Golfu. Mezi hlavní novinky se řadí již zmíněný základní čtyřválec, nový infotainment o velikosti 12,9 palců či volant s klasickými tlačítky. Změny v exteriéru jsou minimální.

Volkswagen Golf People | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Základní cenovka Golfu ve verzi Limited se základním motorem 1,5 TSI o výkonu 85 kW a šestistupňovým manuálem startuje na 555 tisících. Námi testovaná edice People se stejným motorem vychází z vyšší výbavy Life a přijde bez příplatků na 687 tisíc. Oproti verzí Life, která stojí 682 tisíc je zde však navíc výbava za 67 tisíc zdarma. Vyjmenuji některé položky, které zde jsou standardem – vyhřívaná přední sedadla + volant, parkovací kamera + senzory, automatická 3 zónová klimatizace, 17 palcová kola, bezdrátové Car Play, adaptivní tempomat, bezklíčové odemykání, elektrická všechna okna + zrcátka a mnoho dalšího.

Volkswagen Golf People | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Vnější design byl pozměněn opravdu decentně, což je ovšem dobře, protože se povedl a stále působí atraktivně. Jsou zde nová přední LED světla, nárazník a pozměněná zadní světla, ale na první pohled to rozezná málokdo. Pochválit je potřeba hezká 17 palcová kola, která jsou tak akorát velká.

Rozměry: 4286/1789/1459/2620 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1313 kg

Volkswagen Golf People | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

První usednutí dovnitř je příjemné – pozici za volantem není co vytknout. Volant je možné si přitáhnout blízko k tělu, loketní opěrka je stavitelná podélně i výškové a sedadla poskytují solidní komfort.

Volkswagen Golf People | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Výhled ven je rovněž velmi dobrý a neurazí ani použité materiály, které jsou o chlup sympatičtější, než třeba v nové Octavii.

Volkswagen Golf People | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Největší změnou je však 12,9 palcový infotainment, který je opravdu velkým posunem ať už z pohledu velikosti, rozlišení a rychlosti, tak co se týče vnitřního softwaru. Ten umožní navolit si do záložky auto libovolné funkce – například vypnutí systému Start Stop či vstup do menu asistentů, kde na jedno kliknutí vypnete otravné pípání při překročení povolené rychlosti. Proti verzi před faceliftem je tedy ovládání podstatně snesitelnější, ale předchozí 7 generaci Golfu v tomto ohledu nesahá ani po kotníky. Lepší řešení nabízí i nové Škodovky, na kterých systém výstrahy při překročení rychlosti či hlídání v pruzích vypnete i poslepu na 4 kliknutí na volantu a nemusíte nic hledat na dotykové obrazovce.

Volkswagen Golf People | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostornost kabiny je na slušné úrovni a to jak vpředu, tak vzadu. Měřím 185 cm a sednu-li si „sám za sebe“, tak mám ještě dostatečnou rezervu nad hlavou a před koleny. Ocenit také musím dostatek USB portů a odkládacích prostorů.

Volkswagen Golf People | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Vzdušnost prostoru pro posádku je však lehce na úkor zavazadlového prostoru, který pojme 381 litrů. To sice není špatné, ale srovnám-li to s o kategorii menší Fabií, která má 380 litrů, tak to není nic moc.

Volkswagen Golf People | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Podvozek v kombinaci s tak akorát velkými 17 palcovými koly poskytuje odpovídající komfort, který by sice mohl být lepší, ale v rámci třídy je to takovým standardem. Obstojné zvládá i svižnější jízdu v zatáčkách, kde se Golf chová předvídatelně a stabilně. Ocenit je potřeba také solidní odhlučnění a příjemné řízení, které není přeposilované. Pokud bych měl vypíchnout jednu drobnost, tak bych ocenil lepší reakci na plyn či kratší chod spojky. Občas má auto tendence při rozjezdu chcípat.

Volkswagen Golf People | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Základní pohonnou jednotkou je konečně čtyřválec. Jedná se o motor 1,5 TSI, který je přiškrcen na 85 kW a 220 Nm. Nabízí kultivovaný a tichý chod bez nežádoucích vibrací, které se objevovaly u tříválců 1,0 TSI. Nechybí ani 6 stupňový manuál s poměrně přesnými byť delšími dráhami. Akcelerace z místa na 100 km/h zabere 9,9 vteřin a maximální rychlost činí 203 km/h.

Volkswagen Golf People | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Dynamika v nižších otáčkách stačí na takové to běžné „šourání“ s nízkou spotřebou. Potřebujete-li na okresce předjet, je potřeba podřadit a dostat motor alespoň do 3,5 tis otáček, kde začne ochotněji zrychlovat. Na dálnici je nutné podřadit pouze v případě, že vám do cesty vjede kamion a z 90 km/h to na šestku opravdu nezrychluje. Při 130 km/h točí krásných 2400 otáček, kde je už o něco živější a potřebujete-li krátkodobě třeba o 20 km/h zrychlit, není nutno podřazovat. Není to žádný vyklízeč levého pruhu, ale na normální jezdění to většině běžných zákazníků bohatě stačí. Vzhledem k tomu, že zde není mild-hybridní pomocník, jako u verzí s automatem DSG, tak jsme čekali spotřebu někde kolem 6 - 7 litry, o to hezčí překvapení nastalo při měření, kdy jsme při ekonomické jízdě dosáhli těchto čísel:

Město: 5 – 6 litrů

Kombinovaná: 5,4 l

Dálničních 130 km/h: 5,9 l

Okresky: 4,3 – 4,8 l

Volkswagen Golf People | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Volkswagen Golf People je normální auto pro běžné lidi, kteří v autě nepotřebují zbytečnosti, ale zároveň si rádi dopřejou hezkou výbavu, která zpříjemní život. Modernizace je v tomto případě jednoznačným krokem kupředu – základní tříválec byl nahrazen čtyřválcem a je zde podstatně lepší infotainment. Pochvalu zaslouží také podvozek, řízení, spotřeba a prostornost kabiny. Cenovka 687 tisíc za tento konkrétní vůz nezní v dnešní době vůbec špatně, na druhou stranu se stačí podívat, kolik aktuálně stojí třeba srovnatelný Focus, Ceed či Scala s větším kufrem a už to až tak slavné není. Volkswagen Golf People si odváží 8/10 bodů.

Volkswagen Golf People | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Spotřeba

Hezká výbava

Povedený design

Pozice za volantem

Zpracování interiéru

Prostorná kabina

Podvozek

Kultivovaný motor

Zpřevodování

Řízení

Minusy

Pružnost

Reakce na plyn

Asistenti nejdou vypnout poslepu

Proti konkurenci je dražší