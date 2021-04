Land Rover Discovery D300 - Hybridní mastodont za 2,4 milionu, který zvládne téměř vše

Úvod

Kultovní „Disco“ se představilo světu v roce 1989 a od té doby ušlo dlouhou cestu. 5 generací a několik faceliftů. My zde máme nejnovější mild-hybridní pátou generaci ve výbavě SE, která se oproti předchůdci liší například detaily v exteriéru – jiná grafika předních světel, přepracovaná maska, zadní nápis discovery v rámci černého panelu kolem registrační značky apod. Nejde však o veliké rozdíly a laik je nepozná. Další novinkou jsou nové tři šestiválcové motory – jeden benzinový s označením P360 a dva nafťáci D250 a D300. V interiéru je nový volant, infotainment, volič převodovky apod.

Co se výbavy týče, tak bych rád napsal, že u auta za téměř 2,4 milionu je zde vše, co potřebujete, ale bohužel. V Land Roveru si musíte připlácet i za věci, které má nová Octavia ve střední výbavě. Náš testovaný kousek disponoval perfektními materiály, třetí řadou sedadel s elektrickým skládáním, čtyřzónovou klimatizací, samosvorným zadním diferenciálem, systémem pro změnu a personální konfiguraci jízdních režimů v terénu, dvoustupňovou rozdělovací převodovkou, uzávěrkou mezinápravového a zadního diferenciálu, vzduchovým podvozkem (ten je u šestiválců bez příplatku), ledničkou, vyhřívaným předním oknem a „hromadou“ dalších věcí.

Na druhou stranu jsem ale poměrně dost postrádal věci jako výhřev sedadel (příplatek pouze pro přední sedadla 11 522,-), tažné zařízení (manuálně nasazovací 21 313,-, elektricky vyklápěné 36 770,-), head-up displej (37 011,-), ambientní osvětlení (6 859,-), adaptivní tempomat (ten jsem já osobně nepostrádal, protože mám radši ten „obyčejný“, ale věřím, že mnoho zákazníků by v této cenové hladině očekávalo „adapťák“ v základu) a tak dále.

Exteriér

Tank, mastodont nebo třeba obluda. Takových slov jsem slyšel za ten testovací týden nespočet. Celkem zde platí přísloví „na každém šprochu, pravdy trochu“. „Disco“ opravdu působí mohutným dojmem, což se mi líbí a určitě to k němu patří. Zajímavé je, že vypadá větší, než doopravdy je. Vždyť na délku nemá „ani“ 5 metrů. To na vůz, který nabízí plnohodnotných 7 míst, není opravdu moc. Hliníková karoserie je samonosná a lehčí, nežli ta ocelová, která byla například v Discovery 4. Úspora hmotnosti je téměř čtvrt tuny.

Rozměry 4956/2073/1888/2923 mm (délka, šířka, výška, rozvor).

Předek zaujme na první pohled, je velmi líbivý a vyvážený. O zádi vozu se to říct nedá, u tohoto modelu je tradičně nepravidelné víko zavazadelníku, které i po letech vyvolává vášnivé diskuze. Opticky vypadá zezadu vůz vzhledem k vysoké výšce poměrně úzký, takový „malý mrakodrap“.

Celý tento obr je obutý na velikých 21 palcových kolech o rozměru 275/45/R21, které jednoduše vypadají skvěle, ale i vzhledem k celoročním pneumatikám nejde o vhodné obutí do „tvrdého“ terénu. Obzvlášť v hlubokém jílovitém povrchu hrozí zalepení vzorku bahnem, z toho pramenící špatná trakce a riziko uvíznutí.

Interiér

Uvnitř to není jako ve starých Land Roverech, pocitově si připadáte spíše jako v luxusním Range Roveru. Obrovský krok kupředu v podobě kvalitních materiálů jako je světlá kůže, dřevěný dekor a pár kvalitních plastů. Nový volant je sice pěkný, ale veliké chromové plochy občas odráží slunce do očí, takže to není úplně praktické řešení. Ergonomie je výborná, vše je hezky po ruce a ideální pozici si tu musí po chvíli nalézt snad každý.

Sedadla jsou zde naprosto fenomenální. Ty přední jsou elektricky stavitelné v 18 směrech. Samozřejmostí je také paměť sedaček a dofuky bočnic. Je zde použita kombinace veluru a imitace kůže v odstínu Light Oyster. Velmi příjemná je měkká opěrka na hlavu, která je též nastavitelná ve dvou směrech. Prostornost je zde hodně silnou stránkou ve všech třech řadách. V prostřední řadě není problém ukotvit tři dětské autosedačky a vzadu není problém odvézt dvě dospělé osoby, které měří 190 cm. Vynikající je elektrická manipulace se sedadly, které můžete ovládat jak v infotainmentu, tak tlačítky v kufru nebo přímo na sedačkách. Jediné, co je manuální, je vyklopení hlavových opěrek a když chcete vystoupit ze zadní řady, musíte posunout sedadlo před vámi ručně. Nástup do třetí řady je lehce obtížnější, ale jakmile se usadíte, je to příjemné posezení, kde nemáte pocit stísněnosti. Tomu dost napomáhá prosklená střecha. Uspořádání jednotlivých řad je tradičně kaskádovité - čím víc vzadu sedíte, tím jste výš. Zavazadlový prostor je obrovský – 922 litrů v základu, po sklopení sedadel 1997 l a naopak v rozloženém stavu všech řad je prostor za nimi 172 l.

Infotainment o úhlopříčce 11,3 palců je novinkou, která má vychytané drobné chybky, které obsahovala předchozí verze s tím, že rychlost a plynulost je na výbornou. Rozlišení je skvělé a velmi příjemná je navigace s podklady z Google Earth. Ovládání je intuitivní a jednoduché s možností personalizace. Hlasové ovládání neumí české příkazy, ale pokud mluvíte anglicky, budete poměrně spokojeni.

Naprosto dech beroucí je systém kamer kolem vozu – máte kameru vpředu, vzadu, v zrcátkách a systém Vám vykreslí 3D pohled Vašeho okolí. Pohled z výšky je samozřejmost. Další pohled je v „terénním menu“, kde je pohled „skrz“ kapotu a vidíte tak bezprostředně před vůz. Nutno ovšem napsat, že ačkoliv jsou tyto kamery skvělé, pohled je stále lehce zkreslený. Když jsem byl v terénu, neměl jsem v systém stoprocentní důvěru a vždy jsem radši vystoupil a obhlídl terén vlastníma očima. Nicméně věřím, že časem si na systém zvyknete a důvěru v něj získáte.

Další chvála se line k virtuálnímu kokpitu, já osobně je obecně rád nemám, ale zde je naprosto skvělý. Jednoduchá grafika budíků ve mně evokuje pocit těch analogových a středový palubní počítač má skvělé rozlišení s celkovým rozložením.

Jízda

Vzduchový podvozek v kombinaci s adaptivními tlumiči odvádí velmi dobrou práci. Jízda by se s trochou nadsázky dala nazvat plavbou. Sedíte vysoko, volant je poměrně velký, řízení je přesné, ale moc citu v něm nemáte, takže opravdu skoro jak na lodi. Naprosto vynikající je odhlučnění vozu a celková pohoda, která na palubě panuje. Jízda s tímto korábem je až relaxační. Vnímání rychlosti je zde nebezpečně zkreslené, při nějakých 160 km/h máte pocit, že jedete 120. Rychlejší jízda na okreskách je možná a podvozek ji slušně zvládá, ale vysoká hmotnost a výška jsou znát. Na rychlé vymetání okresek jsou jiné vozy. Velikým překvapením jsou šestipístkové brzdy (přední kotouče 380 mm), které mají příjemné dávkování a překvapivě dobrou účinnost.

Jízdní komfort je na dobré úrovni, ale upřímně čekal jsem trochu víc. Nemáte možnost volit si mezi režimy, které ovlivní tuhost podvozku, ale vůz to dělá automaticky podle rychlosti a povrchu. Pokud jedete na rozbité silnici, je podvozek hezky měkký a vše je v pořádku. Pokud jste na pěkné okresce, je to také v pohodě, protože je podvozek tvrdý a díky tomu jsou jízdní vlastnosti lepší. Problém ale přichází v moment, kdy na pěkné nerozbité silnici potkáte například lehkou příčnou nerovnost nebo nenadálou díru. Tlumiče logicky nestihnou tak rychle zareagovat, a jelikož máte vůz v „tvrdém“ módu, tak danou nerovnost pocítíte. Není to nic markantního, ale čekal bych zkrátka řešení, které funguje i na českých silnicích.

Offroad

Je oproti předchozím verzím vyměklé? Rozhodně ne, ačkoliv je mnohem luxusnější a působí spíše jako Range Rover, tak neztratil absolutně nic ze svých terénních vlastností. Naopak přibyla spousta věcí, které vám jízdu usnadní jako například výše zmiňovaný kamerový systém. Nechybí ani příplatková dvoustupňová rozdělovací převodovka s redukcí pro obtížný terén.

Je zde také volič jízdních režimů podle prostředí, ve kterém jedete – bláto, písek, sníh apod. Nicméně Land Rover vsází na to, že i člověk, který se v „offroadech“ nevyzná, zvládne projet neskutečně mnoho. Automatický režim je velmi inteligentní a pracuje skvěle. 95% uživatelů s automatickým režimem vystačí všude, ten odvážnější zbytek, který bude „Disco“ tahat do extrémů zastaví, zvedne světlou výšku ze standartních 207 mm na 283 mm, zařadí přes neutrál redukci, zamkne diferenciály a pak už jen šlápne na plyn a zmizí. Redukce umožní krásně citlivou práci s výkonem. Vzhledem ke skvělým nájezdovým úhlům zvládne i velmi strmé kopce (úhly při max. výšce - přední 34°, přejezdový 27,5° a zadní 30°). Křížení náprav není žádný problém a nezalekne se ani vody. Dokáže přebrodit hloubku až 0,9 metru. Pokud na něj nazujete pořádné terénní pneumatiky a zainvestujete do navijáku, můžete se pustit téměř kamkoliv a riziko uvíznutí je minimální.

Motor

Třílitrový vznětový šestiválec disponuje dvěma turbodmychadly a jak už název D300 MHEV napovídá, jde o mild-hybridní (48 W) jednotku s výkonem 300 koní (221 kW) s ohromným kroutícím momentem 650 Nm/1500 ot. Pohonná jednotka je perfektně kultivovaná a odhlučněná. Když pořádně šlápnete na plyn, ozve se mohutný zvuk, ze kterého vyzařuje velký respekt. Dynamika je na tento „kolos“ o hmotnosti 2437 kg velmi slušná. Na stovku to zabere 6,8 sekund a maximální rychlost je 209 km/h.

8 stupňová automatická převodovka ZF s hydrodynamickým měničem řadí velmi hladce a ani o ní nevíte. To stejné se dá říci i o hybridní technologii, která pracuje automaticky. Když brzdíte, dobíjíte akumulátor, který poté pomáhá při rozjezdech, případně eliminuje turbo prodlevu a snižuje tak celkovou spotřebu paliva.

Spotřebu ve městě je možné držet při klidném tempu na 8 litrech při slabém večerním provozu. Ranní špička konzumaci zvýší o 2 litry.

Kombinovaná spotřeba za náš testovací týden se ustálila na nějakých 10 l, což je skvělá hodnota, vezmu-li v potaz, že jsme vůz úplně nešetřili.

Při troše snahy se na okresce dostanete i pod 7 l. Dálničních 130 km/h bude znamenat cca 9 l.

Cena

Základní Discovery 5 se zážehovým čtyřválcovým dvoulitrem P300 stojí 1 632 466,-. Pokud chcete nejlevnějšího nafťáka, budete muset přihodit necelých 27 tisíc korun. No a naše testovaná hybridní SE verze vyjde na 2 054 402,- bez příplatku. Včetně všech příplatků, které na „našem” voze byly se dostáváme na 2 338 518,-.

Konkurence

Hlavními rivaly jsou například Mercedes GLE, Volvo XC90, BMW X5, Volkswagen Touareg, Audi Q7 nebo Toyota Land Cruiser. Všechny jmenované vozy jsou více „domestikované” a určené spíše na silnici, než mimo ni. Tedy kromě Land Cruiseru, ten zvládne v terénu také divy. Určitě by bylo zajímavé „lanďáka” a „diskárnu” postavit do srovnávacího testu.

Závěr

Tento britský klenot si nás opravdu získal. Vypadá skvěle a vznešeně. Kombinuje slušnou porci elegance, luxusu, praktičnosti a k tomu geniální schopnost projet kdekoliv v naprostém pohodlí. Naprosto univerzální vůz, který odveze pohodlně sedm lidí a ještě zapřáhne až 3,5 tunový vlek. A cena? Naprosto přiměřená, obzvlášť srovnáme-li ji s konkurenty, kteří takovouto všestrannost nenabídnou. Pokud na něj máte a chcete poctivý kus auta, který zvládá všechny disciplíny skvěle, běžte do něj!

Land Rover Discovery 5 D300 MHEV SE si zaslouží minimálně 9/10 bodů.

Plusy

Všestrannost

Praktičnost

Terénní schopnosti

Image

Motor, převodovka, brzdy

Spotřeba

Ovládání vozu

Pohodlí a komfort

Minusy

Musíte připlácet i za věci, které byste očekávali v základu

Při neočekávané nerovnosti/výmolu na jinak kvalitní silnici cítíte drncání