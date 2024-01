Výběr směsi do ostřikovačů není věda. Stačí dodržovat pár základních pravidel

Směs do ostřikovačů určená na zimu by měla mít nízkou bodovou teplotu, což znamená, že se při chladném počasí nezamrzne. Výrobci obvykle uvádějí minimální teplotu, při které směs zůstává kapalná.

Vyberte směs, která má antizámrazové vlastnosti a přidává se k ní dostatek koncentrátu. Tím se zabraňuje zamrznutí směsi v ostřikovačích a hadičkách. V našich podmínkách by měla stačit směs do -20 stupňů, pokud bydlíte na horách, raději do -30.

Některé směsi mají speciální přísady pro čištění a odstraňování námrazy. Tyto přísady pomáhají udržovat čelní sklo čisté a zajišťují optimální viditelnost.

Existují také směsi, které mají odpudivý účinek na sníh a déšť, což může ještě více usnadnit odstranění námrazy a nečistot.

Pozor si dejte především na používání letní směsi v zimě. Ta totiž může způsobit několik problémů.

Letní směs je obvykle navržena pro teplejší podmínky, a když teploty klesnou pod bod mrazu, může směs zamrznout. To vede k nefunkčnímu ostřikovači a snížené viditelnosti na silnici.

Voda obsažená ve směsi, pokud není připravena na mrazivé podmínky, může také způsobit poškození hadiček a nádrže. Zmrzlá voda se rozšiřuje, což může způsobit praskliny.

Letní směs navíc nemusí mít speciální přísady pro odstraňování námrazy, což může vést k horší viditelnosti a těžšímu odstraňování nečistot ze skla.

Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní fungování ostřikovačů podmínkách, je klíčové investovat do kvalitní směsi, a to především v zimě.

Sledujte proto minimální bodovou teplotu, zkontrolujte antizámrazové vlastnosti a zvažte směsi s čistícími a odpudivými účinky. Vyhněte se používání letní směsi v zimě, abyste předešli zamrznutí a poškození systému ostřikovačů.