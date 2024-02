TEST: MG5 Electric Excite – kombík na baterky do milionu, jde o dobrou volbu?

Úvod a ceny

Kombík s pohonem předních kol, zavazadelníkem po sklopení zadních sedadel 1367 litrů a deklarovaným dojezdem po městě až 538 km, tak by se dal jednoduše popsat tento průkopník v segmentu elektrických vozů typu kombi. Na výběr jsou dvě verze. První je Emotion, ta stojí od 850 tisíc a nabízí vyšší výkon motoru (130 kW) a menší baterii (LFP 50,3 kWh). Druhou možností je verze Excite, která stojí od 950 tisíc (výkon motoru 115 kW / baterie NMC 61,1 kWh). My tu dnes máme tu druhou, která poskytne nepatrně slabší dynamiku, ale vyšší dojezd.

MG5 Electric | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Přední část nabízí je hezky zamračená a hranatá, což působí dobře a moderně. Jedinou vadou na kráse je víčko zásuvky, které se nachází mezi hlavními světlomety.

MG5 Electric | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Při pohledu na boční profil vozu je vidět, že je na poměry kombíků celkem vysoký, klidně by mohl být o chlup delší. Zadní část je zaoblená a nemohu si pomoct, ale jak textura světlometů, tak propojení chromovou linku mi připomíná Audi A6 Avant. To ovšem neznamená, že to nevypadá dobře. Celkově je design takový neutrální - neurazí, nenadchne.

Rozměry: 4600/1818/1543 mm (délka, šířka, výška)

Hmotnost: 1562 kg

MG5 Electric | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Srovnám-li interiér s MG4, tak jsem zklamaný. Sedí se zde nepřirozeně vysoko, sedadla nabízí sice solidní boční vedení, ale vržou a při delších cestách nejsou příliš pohodlná. Jakmile se opřu o loketní opěrku, vrže také.

MG5 Electric | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Pravé koleno mám po prvních kilometrech omlácené o široký středový tunel, který je z toho nejtvrdšího plastu. Nechápu to, MG ZS za 400 tisíc má středový tunel v tomto místě potažený prošívanou koženkou, větší model HS také, proč tomu tak není i tu tohoto modelu, který stojí skoro milion? Zpracování interiéru a ergonomie za mě osobně slabota.

MG5 Electric | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Infotainment by si zasloužil kvalitnější vetší displej a také mi chybělo bezdrátové Car Play. Když jsem si přinesl druhý den do vozu kabel, zjistil jsem, že zde je dvojice USB, ale těch starých, nikoliv USB-C. Rychlost systému MG iSmart není špatná, ale jednotlivé položky jsou dost malé a musíte poměrně dost zatlačit, aby systém zareagoval. Ovládání je jinak poměrně snadné, ale pár dní si zvykat budete muset. Největší slabinou je manuální klimatizace.

MG5 Electric | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostornost? U řidiče díky středovému tunelu nic moc. V ostatních směrech je však místa dost. Vzadu je rezerva jak před koleny, tak nad hlavou, ale lavice je ukotvena celkem nízko a sedáky jsou krátké, stehna jsou tak ve vzduchu. Zavazadlový prostor pojme na poměry kombíků podprůměrných 479 litrů, ale potěší přítomnost dojezdové rezervy pod podlahou.

Jízda

Do této chvíle jsem byl spíše kritický. Podvozek to však zase otočí na pozitivní stranu. Proti MG4 je naladěn komfortněji a funguje velice dobře. Jízda po městě je pohodlná a díky nízkému těžišti i překvapivě ochotně zatáčí, byť se karoserie naklání. Řízení by mohlo být přesnější, ale líbí se mi, že není přeposilované. Brzdy se celkem slušně dávkují a jsou zde i tři úrovně rekuperace, která se však neovládá pádly pod volantem, ale páčkou za kruhovým voličem automatické převodovky, což je trochu z ruky.

MG5 Electric | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Po městě tedy fajn, co okresky a dálnice? Tam už to tak fajn není. Kazí to především odhlučnění. Jakmile jedu nad 120 km/h, musím výrazně zvýšit hlas, aby mě spolujezdec slyšel. Při jízdě kolem 140 km/h je to ještě výrazně horší a celkově je při této rychlosti vůz na silnici dost nervózní a je celkem fuška držet v pruhu. Je tedy pravda, že v době testování bylo větrnější počasí, než je obvyklé, ale žádná vichřice to také nebyla. Je tedy nutné počítat s tím, že je to nejenom kvůli elektrickému pohonu zkrátka kombík spíše do města a okolí.

MG5 Electric | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

O pohon vozu se stará poměrně slabý elektromotor o výkonu 115 kW a točivém momentu 280 Nm. Poháněná je přední náprava, což je škoda, často má při výraznější akceleraci problémy s přenosem síly na vozovku. MG4 s pohonem zadních kol fungovalo lépe. Výkon sice není nejvyšší, ale neváží ani 1,6 tuny, takže tento výkon obzvláště po městě stačí. Ve vyšších rychlostech už je dynamika horší, ale vzhledem k odhlučnění, spotřebě a směrové stabilitě s vozem stejně nikdo nebude „vyklízet“ levý pruh, takže bych řekl, že je ten motor naprosto adekvátní. Akcelerace na 100 km/h zabere 8,3 sekund a maximálka činí 185 km/h. Kapacita baterie činí 61,1 kWh (využitelná 57,4 kWh). Nabíjecí výkon činí jen 87 kW (reálně je problém dostat se i na udávaných 87), pro srovnání – levnější MG4 nabízí až 140 kW.

MG5 Electric | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Dojezd

Dle WLTP činí dojezd po městě 538 km, v kombinovaném režimu pak 400 km. Při teplotách kolem 5 – 10 °C jsme dosáhli za testovací týden kombinované spotřeby 20,7 kWh, nejezdili jsme však celou dobu „na spotřebu“. S trochou snahy a upírání tepelného komfortu by se to dalo stáhnout lehce pod 20 kWh. To máme reálný kombinovaný dojezd do 300 km. Málokdo však pojede ze 100% do 0%, takže je nutné počítat raději s cca 250 km. Kdybych měl v plánu cestu z Prahy do Brna rychlostí 130 km/h a nedej bože by venku ještě mrzlo, jel bych radši vlakem, což by bylo pohodlnější, rychlejší a levnější.

Naměřené hodnoty při jízdě „na spotřebu“ a teplotách kolem 5 – 10 °C:

Město: 15 – 19 kWh

Kombinovaná: 20 kWh

Dálničních 130 km/h: 26 kWh

Okresky: 16 – 18 kWh

MG5 Electric | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

I přes nějakou tu kritiku není MG5 vůbec špatné auto a sháníte-li elektromobil do milionu, potřebujete prostor, máte kde nabíjet a jezdíte převážně po městě a okolí, dává to smysl, byť cenovka není nejnižší. Mě osobně však zaujalo více levnější MG4, které je silnější, umí rychleji nabíjet, nabízí lepší posed a efektivnější je i pohon zadních kol. Na druhou stranu MG5 nabídne více prostoru a pohodlnější podvozek. Je to tedy o tom, co preferujete. Já osobně bych však ušetřil nemalé peníze a sáhl po MG HS či EHS, které je uvnitř lépe zpracované a je o dost všestrannější. Dnešní MG5 Electric Excite si odváží 5/10 bodů.

MG5 Electric | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Pohodlný podvozek

Nízká hmotnost

Hezky zatáčí

Solidní prostornost

Sympatický design

Slušné LED světlomety

Záruka 7 let / 150 tis km

MG5 Electric | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Minusy

Odhlučnění

Pomalé nabíjení

Sedadla

Cenovka

Infotainment

Manuální klimatizace

Široký a tvrdý středový tunel

Proti MG HS laciný interiér