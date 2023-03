TEST Range Rover Sport – lepší SUV s takovým šarmem a schopnostmi nenajdete

Úvod

Jedná se o zcela novou generaci, nikoliv jen facelift, jak by si někdo mohl mylně myslet. Je to třetí generace Sportu. Náš konkrétní kus disponuje šestiválcovým nafťákem o výkonu 300 koní. Je ve výbavě Dynamic HSE a nabízí opravdu pohádkovou výbavu. Aby toho však nebylo málo, tak bylo v našem vozu připlaceno celkem dost položek – panoramatická střecha, el. tažné zařízení, masážní sedadla, prémiové osvětlení interiéru, podsvícené prahy, adaptivní tempomat pro jízdu v terénu, konfigurovatelné programy a mnoho dalšího.

range rover sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Celkový design působí minimalisticky, elegantně, robustně a zkrátka dotaženě. Proti většímu bráchovi má Sport užší masku, tenčí přední LED světlomety a vůbec největší rozdíl je vzadu, kde nejsou svislé tenké koncové svítilny, nýbrž vodorovné. Rozdílů je ale samozřejmě mnohem více. Výraz vozu dává všem okolo najevo svou nadřazenost a sebevědomí.

range rover sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

LED světlomety svítí fantasticky. Kola sice nevypadají, že by byla nějak zvlášť velká, ale je to omyl, mají totiž 22 palců. Už chápete, jak velký je Range Rover Sport? Co potom jeho větší „bráška“..

range rover sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Zadní část se postupně svažuje, což dodává šmrnc a vlastně i sportovní nádech. Na střeše má dvě antény, což připomíná nějakého zmutovaného žraloka. Pod spojlerem je schovaný zadní stěrač, což je mimochodem řešení, které za mě nemá chybu. Zadní převis je sice dlouhý, ale je sešikmený, díky čemuž s ním v terénu jen tak nešrtnete.

range rover sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz



Rozměry a úhly

range rover sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Hmotnost: 2390 Kg

Interiér

Prostor, vzdušnost, luxus, prémiové ozvučení Meridian integrované do dveřních výplní a mnoho dalšího. Už jen otevření těch masivních dveří vám dodává pocit, že se jedná o něco výjimečného. Zajímalo by mě, kolik jedny dveře váží. Disponují elektrickými dověry.

range rover sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Sedadla jsou spíše křesla stavitelná v 22 směrech. Elektricky si nastavíte snad vše, co lze – hlavové opěrky, bočnice, délku sedáku, sklon či bederku. Nechybí ani kvalitní masážní funkce obou sedadel, vyhřívání či klimatizování. Tady bych si uměl představit, že dojedu na jeden zátah z Prahy do Říma, kde vylezu naprosto čilý, půjdu v klidu na pizzu a procházku po městě.

range rover sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ovládání je intuitivní, všechny ovladače jsou logicky rozmístěné a líbí se mi i veliký displej zábavního systému. Ten běhá rychle, je přehledný a má skvělé rozlišení. To samé platí o virtuálním kokpitu. Zde zkrátka nemám jedinou výtku. Pod displejem se nachází sekce, kde jsou dvě kolečka, pomocí kterých ovládáte teplotu, ale i výhřev sedadel a úroveň ventilace. Jednoduché a efektivní řešení. Mezi nimi se mimo jiné nachází i tlačítko na vyhřívané čelní sklo, ve kterém jsou bohužel drátky, jako v 15 let starých autech.. To u auta za více než 3 miliony zamrzí.

range rover sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Co se mi ovšem velmi líbí, je středové zpětné zrcátko, které je tvořeno displejem a promítá vám do něj obraz z kamery v zádi vozu, takže je výhled „očištěn“ o hlavy zadních pasažérů, opěrky a další překážející vjemy.

range rover sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostornost je královská. Vpředu i vzadu. Odkládacích prostorů je zde požehnaně. Před spolujezdcem je dvojice přihrádek, pod loketní opěrkou je další a před ní další. Jedinou výtku mám a sice k dveřní kapse, kam se pořádně nevejde 1,5 litrová PET lahev. Vzadu si pasažéři mohou polohovat opěradlo a užívat si výhled vzhůru skrze panoramatickou střechu, která lze i otevřít. Pěkným detailem jsou i střešní madla či koberce jako ze zámku.

range rover sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Zavazadlový prostor nabídne objem 647 litrů. Je zde také vyklápěcí přepážka, která se hodí v případě, že převážíte něco menšího a nechcete, aby to cestovalo po celém kufru. V pravé části se navíc nachází elektrické ovládání tažného zařízení a tlačítka na elektrické sklápění zadních sedadel. Nechybí ani volič, který ovládá zadní vzduchové měchy a může tak výrazně snížit hranu zavazadelníku pro snadnější nakládání těžkých věcí.

range rover sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Sedí se dost vysoko, z vozu je perfektní rozhled a před vámi je opravdu veliký volant připomínající spíše kormidlo. Řízení má tradičně dlouhý převod, který se sem perfektně hodí. Motor má sametový chod, odhlučnění je perfektní a převodovka ZF řadí úžasně. Po městě je znát šířka vozu, takže jsem si jízdu centrem města zrovna neužil, nicméně parkování je díky fantastickému kamerovému systému a velké obrazovce uvnitř hračka, ale pouze v případě, že máte k dispozici nadprůměrně velké parkovací místo. Máte možnost vidět vůz, jako byste stáli venku, což je skvělé.

range rover sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Vzduchový podvozek má tři výškové úrovně – nastupovací, normální a terénní. V té nejnižší vypadá vůz podivně, asi jako nějaké „natuněné“ SUV ležící na zemi. V normálním módu je to lepší, ale vůbec nejvíc se mi líbí v tom terénním. Vůz je pak tak vysoko, že z něj při vystupování se svými 185 cm prakticky vypadávám. Je zde automatický jízdní režim, který vyhodnocuje, po čem zrovna jedete a tomu přizpůsobuje vše potřebné. Díky tomu se i naprosto nezkušený řidič dostane tam, kam by profesionální offroadový kouč s haldexovou čtyřkolkou nikdy nevyjel.

range rover sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Schopnosti vozu jsou rozhodně větší, než moje odvaha. Vůz jsem protáhl po lesních zasněžených cestách, kde to zvládal levou zadní a limitem by v náročnějších podmínkách byly snad jen obyčejné pneumatiky. Je zde redukce a uzávěrka středového diferenciálu, takže v případě, že někde uvíznete, tak máte ještě možnost dostat se z toho ven.

range rover sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jaký je na běžné silnici? Velmi komfortní, nikoliv sportovní. I přes jeho název je nutné brát v potaz, že váží 2390 kg, což je tady zkrátka znát. Podvozek je sice velmi schopný, ale rychle vám dá najevo, že takto se s Range Roverem nejezdí a vy tak zpomalíte a budete si užívat relaxační klidnou jízdu. Na rozbité okresce tlumí veliké nerovnosti s ledovým klidem a žádné bouchání či rány se nekonají. Obří kola jen tak někam nezapadnou. Jsou zde pneumatiky o rozměry 285/45/R22. Ovšem právě díky těmto velikým ráfkům občas pocítíte ostrou příční nerovnost, kterou vůz na 100% nevytlumí. Pokud chcete komfort na úrovni velkého Range Roveru, budete si ho buď muset koupit, nebo zvolit menší ráfky u Sportu.

range rover sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Označení D300 symbolizuje jeho výkon, tedy 300 koní – 221 Kw. Kroutící moment činí 650 Nm. Jde o naftový šestiválec, který je doplněn o startér-generátor, takže jde o mild-hybrid. Díky tomu má slušnou spotřebu paliva. Motor má dvě turba a síla mu rozhodně nechybí. Žádný trhač asfaltu to ovšem také není, od toho tu jsou silnější motorizace. Tento motor je takový střed, který mě osobně bohatě dostačoval. Dynamika na předjíždění je více, než dostatečná a dech mu dochází až při nepovolených dálničních rychlostech. Odhlučnění je příkladné, při akceleraci sice slyšíte zvuk motoru, ale je falešný. Line se z reproduktorů, nikoliv od motoru či výfuku. Akcelerace z místa na 100 km/h činí 6,6 sekund. Maximální rychlost je omezena na 218 km/h.

range rover sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Spotřeba je vzhledem k hmotnosti a rozměrům velmi dobrá, při klidné jízdě jsme naměřili tyto hodnoty:

Město: 8-10 litrů

Kombinovaná: 8 l

Dálničních 130 km/h: 8 l

Okresky: 6,5 – 7,5 l

range rover sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ceny

Základní Range Rover Sport dostanete ve výbavě SE s motorizací D250, který stojí bez příplatků 2 513 653 Kč. Naše verze Dynamic HSE D300 stojí od 2 876 343 Kč. Připočtu-li příplatky, kterými disponoval náš vůz, dostáváme se na necelých 3,2 milionu.

Závěr

Range Rover Sport je králem velkých SUV. Jako jedno z mála nabízí jedinečnost a opravdový šarm s až aristokratickým nádechem. Uvnitř vás hýčkají kvalitní materiály a masážní křesla. Ovládání je skvěle doladěné a nepřestává mě fascinovat panoramatický kamerový systém, díky kterému vidíte na infotainmentu auto v reálném prostoru. I přesto, že je luxusní, tak se nebojí pořádně si zašpinit kola v terénu, kde pokoří na první pohled nemožné překážky. Tomu pomáhá vyspělý pohon všech kol, možnost uzamknout středový diferenciál či redukční převodovka. Na silnici nabízí skvělý komfort, vynikající odhlučnění, slušnou dynamiku a famózní světla. Nějaké drobnosti, které mi trochu vadí se najdou, ale jde jen o malichernosti. Range Rover Sport Dynamic HSE D300 si tak odváží 9,5/10 bodů.

range rover sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Design

Jedinečnost

Výbava

Prostornost

Kamerový systém

Audio Meridian

Motor

Převodovka

Spotřeba

Odhlučnění

Ovládání vozu

Infotainment

Terénní dovednosti

range rover sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Minusy

Vyhřívané čelní sklo pomocí drátků ruší výhled z vozu

Do dveří se nevejde 1,5 litrová PET lahev

Díky velikým kolům je občas cítit ostřejší příčná nerovnost či propadlý kanál