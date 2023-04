TEST Land Rover Defender D300 75th – výroční edice offroadové legendy několika tváří

Úvod

Tento skvělý offroad máme k testování již podruhé. Zde je podrobnější recenze verze se základní motorizací a nižším výbavou D200 SE:

Největší rozdíl je pod kapotou, kde je proti posledně testované verzi D200 o sto koní víc. Náš vůz má tedy označení D300 a ano, tušíte správně - název modelu napovídá, kolik má daný motor koní. Dále je rozdíl v barevné kombinaci a navíc je zde také plátěná střecha, takže jde o takové „polo kabrio“. Tyto prvky se pojí s tím, že jde o limitku s názvem „75th Limited Edition“. V této výbavě dále nechybí ani elektrické tažné, LED Matrix světla, vyhřívaná a klimatizovaná sedadla s pamětí, audiosystém Meridian, head-up displej a mnoho dalšího. Připlacený byl Towing Pack a pár drobností.

land rover defender | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Design je jednoduše úžasný. Jedná se o takové moderně střižené retro odkazující na jeho předky. Přední výraz je naštvaný a celkově působí robustně, čemuž napomáhají i mohutné blatníky či veliká 20 palcová kola. Boční profil je jednoduchý a účelný. Střecha je rovná, což podtrhuje celkový „krabicový“ tvar. Tradičním prvkem byla vždy malá boční okénka ve střeše a je fajn, že zde tato zvyklost pokračuje. Na pátých dveřích, které se otevírají do strany je náhradní kolo, což je praktické a stylové, ale lehce to omezuje výhled vzad.

Rozměry – 5018/2008/1967/3022 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost – 2415 kg

Světlá výška – 218 až 290 mm

Brodivost – 900 mm

Úhly – 37,5°/27,8°/40° (přední, přechodový, zadní) – při nejvyšší světlé výšce

land rover defender | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Uvnitř je to na první pohled offroad, ale ne jen tak ledajaký. Použité materiály jsou luxusní. Prémiová SUV z Německa by se mohla učit. Zároveň se mi líbí ta terénní DNA, takže jsou zde přiznané šrouby ve dveřních výplních apod. Sedadla jsou spíše křesla. Nabízí vynikající komfort a díky „dofukům“ bočnic i výborně držení těla v zatáčkách. Posed je vysoký, výhled z vozu dobrý a pokud někam nevidíte, stačí si zapnout božský kamerový systém a ihned víte, kde co je. Jedinou výtku mám k absenci madla na A sloupku, které by usnadnilo nastupování.

land rover defender | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Volant je spíš kormidlo, jeho loukotě jsou z magnesia a pracuje se s ním skvěle. Celkově je ergonomie prima a to stejné se dá říci i o infotainmentu, který je špičkový. Běhá rychle, má výbornou grafiku a dá se individualizovat. Velice silnou stránkou je množství odkládacích prostorů - na obou stranách od přístrojového štítu, vpravo od infotainmentu, uprostřed středového tunelu, na něm, pod loketní opěrkou, ve dveřích atd.

land rover defender | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostornosti nelze nic vytknout. Zadní pasažéři mají také místa na rozdávání a cestování zpříjemní také 4 zónová klimatizace, vyhřívané sedadla či dvojice USB portů. Zavazadelník je veliký a hlavně vysoký, což se hodí, když převážíte něco vysokého. Jeho objem činí 786 / 1875 litrů.

Jízda

Podvozek je tak pohodlný, že opět předčí většinu prémiových SUV. Přes nerovnosti se jen tak lehce pohupuje a díky opravdu velkým kolům jen tak do nějaké díry nezapadne. A když jo, tak jí stejně skvěle odtlumí a dovnitř žádný velký ráz nepropustí.

land rover defender | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Odhlučnění je do 130 km/h dobré a líbí se mi i „připepřený“ zvuk motoru při výraznější akceleraci. Jediným neduhem je plátěná střecha, skrze kterou jde nejvíce hluku. Upřímně bych ji nechtěl. Reálně má minimální využití a obzvláště v tunelech to snižuje kvalitu odhlučnění, které je jinak příkladné. Brzdy mají pomalejší nástup, ale po chvilce si zvykám a s jejich dávkováním jsem spokojený. Vzduchový podvozek je v normálním režimu ve střední poloze, na dálnici se sníží a v terénu zvýší.

land rover defender | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Mimo silnici aneb domácí teritorium

Pohon všech kol je bez nadsázky ten vůbec nejpropracovanější, který jsem za svou novinářskou kariéru zažil. To, s jakým přehledem zvládá výjezdy, které často přesahují i 30° sklon, je neuvěřitelné. A to vše na běžných pneumatikách zalepených blátem.

land rover defender | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Nejlepší na tom je, že i naprosto nezkušenný řidič, který netuší, co je redukce či uzávěrka diferenciálu zvládne projet nemyslitelné. Jsou zde sice režimy jako bláto / šterk / skála a podobně, ale ve výsledku můžete klidně nechat automatický režim, který vše zvládne sám. Stejně tak si sám v případě potřeby zamyká střední či zadní diferenciál. Jediné, co se aktivuje manuálně, je redukce, kterou jsme za testování v pražském Hummer centru aktivovat nepotřebovali. Zdejší polygon se neustále mění a tak vznikly nové překážky, které Defender s přehledem zvládl. Nechyběly tedy prudké výjezdy, sjezdy, bahno, křížení náprav apod.

land rover defender | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Limitem byl v jednom případě pouze přechodový úhel, kde hrozilo poškození prahu a tam jsme se raději vydali na jinou překážku. Je to zkrátka offroad se vším všudy a jakmile byste měli verzi s krátkým rozvorem nazvanou „90“, terénním obutím a navijákem, tak vás nic nezastaví.

land rover defender | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Pod kapotou bije třílitrový šestiválec s označením D300. Jde o 3,0 l Bi-turbodiesel MHEV, který je spojen se špičkovým automatem ZF. Chod motoru je neuvěřitelně sametový. Svým zvukem ani nepřipomíná svůj naftový původ. Tomu tedy lehce napomáhá falešný zvuk motoru, který se line do špičkových reproduktorů Meridian. Zvuk není nijak zvlášť rušivý, takže mi vlastně nevadí. U 200 koňového „Defíku“ jsem si trochu stěžoval na dynamiku. Stovku zvládal za nějakých 10 vteřin. Zde je to však jiná písnička, protože zde máme o 300 koní (221 kW) a 650 Nm, takže se jedná o příjemně svižný vůz. Akcelerace na 100 km/h zabere rovných 7 sekund, což je na takový kolos velmi dobré. Maximální rychlost činí 191 km/h.

Spotřeba je díky mild-hybridní technologii více, než přijatelná. S lehkou nohou jsme naměřili tato čísla:

Město: 8 – 10 litrů

Kombinovaná: 8,6 l

Dálnice: 10 l

Okresky: 6,5 – 7 l

land rover defender | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ceny

Cenovka této výroční edice s volitelnou výbavou (68 tis) činí 3 020 210 Kč. Nejlevnější Defender však stojí stále od 1 515 761 Kč (D200). Dostanete takovou pracovní verzi s chudší výbavou bez vzduchového odpružení, které dostanete ve standardu až s výbavou XS Edition, která stojí od 2 131 600 Kč (D250). Ta ovšem obsahuje solidní dávku výbavy navrch a „Defík“ tak vypadá spíše luxusně, než pracovně. Jsou zde však i výbavy „S“ či „SE“, které se hravě vejdou pod 2 miliony.

land rover defender | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Defender je jedním z nejvíce všestranných aut, které si můžete pořídit. Nabízí jedinečné charisma a styl. Má tradici 75 roků a obsahuje celou řadu retro prvků pojatých moderním způsobem. Je praktický, pohodlný, silný, luxusní uvnitř a ještě k tomu se skvěle ovládá. Naprosto mě uchvátil kamerový systém, silný motor, ale i podvozek, který je na silnici výjimečně komfortní a zároveň se umí zvednout až na 290 mm a v terénu zvládne víc, než si troufnete. K tomu všemu se dá nakonfigurovat tak, aby zvládl to stejné, ale stál okolo 2 milionů, což je skvělá cena za takový vůz. K námi testovanému Defenderu 75th Limited Edition mám jen jednu výhradu a sice plátěnou střechu, skrze kterou proniká do kabiny zbytečně více hluku. Tento konkrétní výroční kousek získal 9,5/10 bodů. Pokud by byl ve výbavě XS Edition či SE a s obyčejnou střechou, bylo by to jasných deset.

land rover defender | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Design

Praktičnost

Univerzálnost

Terénní schopnosti

Kultivovaný motor

Spotřeba

Interiér

Podvozek

Převodovka

Infotainment

Minusy

Plátěná střecha

Chybí madlo na A sloupku

Výhled ve tmě skrze vyhřívané sklo (drátky)