Dacia změní image. Bude levnější alternativou k Jeepu. A příjde nový model

Dacia si odbyla skvělý rok, když v Evropě prodala 562 890 vozů. To nejenže představuje nárůst o 17,4 % oproti roku 2022, ale překonává i celkový růst nových aut na starém kontinentu, který byl o 3,5 procentního bodu nižší (13,9 %).

Dacia si rovněž upevnila silnou pozici na klíčových trzích, například ve Francii, Itálii, Belgii a Rumunsku, kde byla mezi zákazníky nejoblíbenější značkou nových vozů v roce 2023. Dokázala se umístit i na druhém místě v Rakousku, a čtvrtém ve Španělsku, Česku a Maďarsku, pátém v Německu a na Slovensku, a šestém v Polsku.

Dacia zaznamenala nejmenší úspěchy na severu Evropy. V bohatém Norsku se umístila až na 45. příčce mezi nejčastěji kupovanými značkami, ve Švédsku obsadila 21. místo, ve Finsku 17. a ve Velké Británii 15. (data za Rakousko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Švédsko a Maďarsko nejsou kompletní pro celý rok 2023, ale zahrnují období od ledna do listopadu).

V roce 2023 Dacia dosáhla nejvyššího podílu na evropském trhu nových vozů v celé své historii – 4,3 %, zatímco před 10 lety dosahovala pouze 2,4 % a v roce 2005 jen 0,8 %. Mezi jednotlivými zákazníky si Dacia vedla ještě lépe, s podílem 8,3 % v roce 2023, oproti 4,6 % v roce 2014. Tímto úspěchem se Dacia stává stále významnější silou na trhu a nyní se připravuje na změnu své image.

Dacia a nová image

Dacia si zachová svou tradici atraktivního cenového ohodnocení svých modelů, ale přinese do nich outdoorový charakter, čímž se stane cenově dostupnou alternativou k vozidlům jako Jeep nebo Land Rover.

S ohledem na uzavření v důsledku pandemie COVID-19 očekávají stratégové Dacie, že lidé touží po kontaktu s přírodou a chtějí trávit více času venku. Úspěch modelu ve stylu SUV, jako je verze Stepway, která tvoří 75 % prodejů městského modelu Sandero, a oblíbenost SUV Duster a Jogger, vedly k rozhodnutí rozšířit nabídku o dva zcela nové modely.

Konečne dva nové modely

Dacia občas rozšiřuje svou nabídku a za posledních 15 let se to stalo pouze třikrát: v roce 2020 (s představením modelu Spring), v roce 2012 (minivan Lodgy) a v roce 2010 (SUV Duster). Nyní se chystá na revoluci, protože do dvou až tří let plánuje představit dva nové modely.

Na trh by měl koncem roku 2024 jako první přijít SUV Bigster. Očekává se, že tento vůz, bude zařazen nad model Duster (kromě toho, nejnovější generace Dusteru má plánovaný debut v březnu 2024). A co se týče druhého modelu?

Dacia Bigster (verze prototypu 2021) | foto: Renault

Podle informací zahaničníích médií, které mají informace od klíčových manažerů skupiny Renault (majitel Dacie), plánuje značka představit další kompaktní vůz. To je velkým překvapením, protože dosud byla řada Dacie v C-segmentu složena pouze z modelů Duster, Jogger a Bigster.

Nový model by mohl přibýt do nabídky nejdříve v roce 2025. Zatím nebylo oznámeno konkrétní jméno tohoto vozu, ale lze předpokládat, že bude následovat styl ostatních modelů a končit na „-er“.