Nejlepší vytáčky roku. Na co se lumpové při prodeji aut vymlouvali nejčastěji?

1. Teď už bourané není

Ano, toto je velmi časté vysvětlení nepoctivých prodejců, proč neinformují kupující o tom, že auto bylo v minulosti havarované. Jak sami říkají, v inzerci lze zpravidla zaškrtnout jen havarované či nehavarované a pokud tedy na autě nejsou v současné chvíli viditelné známky poškození, proč by o tom zákazníka informovali.

2. Jo, to se tenkrát rozbil tachometr

Výmluva, která má vysvětlit, proč tachometr ukazuje menší kilometrový nájezd než ve skutečnosti. I když se to zřídka stát může, tato výmluva je tak častá, že by tachometry patřily k nejporuchovějším částem vozů.

3. Co mám dělat, když se taková auta prodávají

Vysvětlení prodejce, proč prodává auta se stočeným tachometrem nebo po totálních haváriích, je někdy zcela jednoduché. Prostě taková auta jsou, zákazníkům to nevadí, tak proč je neprodávat. Ještě by se však hodilo dodat, že taková auta jsou pro prodejce zlatý důl.

4. Po prvním majiteli? No jo, v Česku

Dva ze třech inzerátů, u nichž prodejce uvádí, že je auto po prvním majiteli, klamou. I v tomto případě ale mají prodejci připravené eso v rukávu – vymlouvají se, že mysleli prvního majitele v České republice. Co na tom, že v zahraničí auto vystřídalo několik vlastníků. Navíc ani tato výmluva neodráží realitu, protože značná část těchto aut měla více majitelů i v Česku.

5. To nemůže být stočené, v tom jezdila Péťa

Ano, když v tom jezdila usmívající se a milá Péťa, tak přece to auto musí být v pořádku, protože ona by nebyla schopná ho ani stočit, natož nabourat. Realita ale byla zcela jiná. Péťa si auto koupila od známého, kterému důvěřovala, a sama se nestačila divit, co všechno už mělo za sebou. I když dáváme za příklad skutečný případ Péti, výmluvy na partnerky či ženy jsou obecně poměrně časté a s trochou nadsázky je lze připodobnit k německým důchodcům, kteří jezdí na nákupy.

Ilustrační foto | foto: youtube.com

Kolik procent desetiletých aut je po havárii?

Statisticky zhruba 60 %. Může se jednat o banální poškození, jako je výměna blatníku či nárazníku, ale také o totální škodu. V inzerci se o havárii zpravidla nedozvíte.

Kolik procent aut má stočený tachometr?

Zhruba třetina, velmi časté je to u aut dovezených ze zahraničí, kdy se tachometr stočí ještě před přihlášením vozidla v České republice. Odhalit se to dá především kontrolou historie vozu.

Vyskytují se podvody častěji u aut s tuzemským původem, nebo se zahraničním, případně je výskytu zhruba stejný?

Jednoznačně u aut se zahraničním původem, byť i u aut s českým původem se ve velkém podvádí. Až čtyři inzeráty z pěti neříkají o autě všechny zásadní věci, které byste měli vědět. U dovezených aut ze zahraničí je obzvlášť potřeba vybírat seriózního prodejce.

Kolik procent inzerátů uvádí, že je auto po prvním majiteli?

Neuvěřitelných 46%. Přitom ve skutečnosti je jich jen zhruba 16%. Důvod je jednoduchý – auto se zatraktivní, rychleji prodá a cena se navýší až o 5%.

Je bezpečnější koupit auto od známého, nebo v autobazaru?

Podle našich zkušeností se mezi prodeji od známého (nebo ještě lépe známého známého), děje velké množství podvodů a bez prověření historie vozidla je taková koupě poměrně riziková. Oproti tomu někteří velcí prodejci nabízejí například historii najetých kilometrů od Cebia zdarma a poskytují VIN, aby si zákazník mohl prověřit i případné havárie a získat další informace.