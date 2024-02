Máte ho doma? Tahle auta se prodávají nejrychleji

Vůbec nejrychleji mizely loni z trhu vozy Hyundai, které se u prodejců ohřály v průměru 53 dní. V těsném závěsu následovala Honda (55 dní) a Dacia (56 dní). Na pomyslném čtvrtém místě skončila vozidla Kia (58 dní) a pětici nejrychleji prodávaných ojetých aut uzavřela značka Škoda (59 dní).

„Auta všech těchto značek se prodávala v průměru rychleji, než je celkový průměr celého trhu. O tyto vozy je tedy velmi vysoký zájem. Zpravidla se jedná o levnější rodinná vozidla,“ říká Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia, která se zabývá prověřováním historie ojetých aut.

„V případě značky Škoda jdou rychle na odbyt především modely Octavia (55 dní) a Fabia (56 dní),“ dodává Martin Pajer s tím, že u značky Škoda zvyšuje průměrný počet dní prodeje vozidel velká diverzifikace z pohledu modelů. „U značek, které se umístily na prvních čtyřech místech, je celkem jasný favorit z pohledu modelu. U značky Škoda je to však více diverzifikované, byť vozy Octavia a Fabia jednoznačně vedou,“ doplňuje ředitel Cebia.

V případě luxusních aut se nejrychleji prodávaly vozy Volvo (64 dní) následované značkou Audi (70 dní) a Mercedes-Benz (78 dní). BMW se umístilo až na čtvrté příčce s průměrnými 85 dny.

„Vozů BMW je na trhu v rámci luxusních značek nejvíce a větší nabídka vede k delšímu rozhodování,“ vysvětluje Martin Pajer s tím, že to rozhodně neznamená, že by byl o tato auta nižší zájem.

„Je to podobné jako s vozy Octavia. Kdyby bylo Octavií méně, věřím, že by byly nejrychleji prodávanými auty vůbec,“ dodává.

Z pohledu stáří se nejrychleji prodávala auta 4-5 let stará, a to v průměru za 59 dní. Z pohledu ceny mizela z trhu nejrychleji vozidla, která stála od 300 000 Kč do 400 000 Kč (60 dní) následovaná vozy v cenovém rozpětí od 200 000 Kč do 300 000 Kč (62 %), což kopírovalo průměrnou cenu ojetého auta, která loni činila bezmála 305 000 Kč. Naopak nejpomaleji se prodávala auta s cenovkou nad milion korun, a to v průměru za 91 dní.