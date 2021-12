Test: Ford Puma - hybridní crossover se skvělým podvozkem, spotřebou a za slušnou cenu

Úvod

Ford Puma jsme nedávno testovali. Tehdy šlo o jednu z posledních Pum bez elektrifikace. Pod kapotou se ukrýval také slabší litrový tříválec s automatem a šlo o výbavový stupeň ST Line Vignale.

Dnešní kousek je trošku jiný. Má nižší výbavový stupeň – ST line a jde o mild-hybrid. O pohon vozu se tedy stará jak litrový tříválec, tak elektromotor, který pomáhá vozu při rozjezdech a ukládá energii, která vzniká při brzdění do malé baterie. Výsledkem by tak měla být nižší spotřeba a lepší dynamika.

Ford Puma ST Line | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Příď vozu je jasným odkazem na starou „vysmátou“ Pumu. Tehdy šlo o sportovně střižené kupé. Doba se však změnila a druhá generace vypadá jako pořádně vykrmený kocour, který je pěkně baculatý. Design je povedený a moderní. Potěší kompaktní rozměry, se kterými je jízda po městě příjemná. Modrá metalíza se k vozu hodí, podtrhuje jeho veselý charakter. Na autě jsou 17 palcová kola, která dobře vypadají a zároveň poskytnou ten správný jízdní komfort.

Rozměry – 4207/1805/1534/2588 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost – 1280 kg

Ford Puma ST Line | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

První usednutí je příjemné. Sedadla jsou pohodlná a pozice za volantem taktéž. Ocenil bych ovšem polohovatelnou loketní opěrku. Volant padne skvěle do rukou, má tlustý věnec a logicky rozmístěné tlačítka na ovládání rádia a tempomatu. Sedadlo řidiče je výškově stavitelné, ale spolujezdec má smůlu a bohužel sedí o poznání výš.

Ford Puma ST Line | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ovládání vozidla je intuitivní, vše je hezky po ruce a převažují klasická tlačítka. Co by ovšem mohlo být lepší, jsou použité materiály. Je zde poměrně dost laciných tvrdých plastů. Vyzdvihnout je potřeba řadící páka, která je na první pohled skvělá, dobře se s ní řadí, ale jelikož je kovová, tak v zimě dost dlouho studí. Infotainment je lehce zastaralý, ale život s ním není nijak otravný.

Ford Puma ST Line | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostornost je horší. Vpředu je znát to, že je interiér poměrně úzký a situace vzadu je ještě horší. Jakmile si sednu sám za sebe (měřím 185 cm), tak mi schází takových 5 cm prostoru na hlavu a před koleny už také místo není.

Ford Puma ST Line | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Největší trumf vozu co se prostornosti týče, je vzadu. Zavazadelník má polohovatelnou podlahu, pod kterou se navíc ukrývá takzvaný Megabox, který má na dně otvor. Když budete převážet něco špinavého, jednoduše prostor opláchnete hadicí a vodu vypustíte podlahou. Objem zavazadelníku činí 456 litrů a Megabox pojme 81 litrů.

Ford Puma ST Line | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Jízdní komfort je oproti posledně testované Pumě na 18 palcových kolech o poznání lepší. Na těchto „sedmnáctkách“ je to akorát. I veliké nerovnosti zvládá dobře a při jízdě vás neruší žádné bouchání či poskakování vozu. Odhlučnění je také slušné.

Ford Puma ST Line | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Nízká hmotnost a skvěle odladěný podvozek mají za následek, že je Puma velmi schopná i v zatáčkách. Vůz je sice lehce zvednutý, ale netrpí na výrazné naklánění karoserie. Zatáčí skvěle. Řízení je ve srovnání s konkurenty nadprůměrné. Je příjemně tuhé a velmi přesné.

Jelikož je vůz vybavený malým elektromotorem, tak rekuperuje a ukládá tak energii do malé baterie. Sice je oproti předchozí neelektrifikované verzi lepší spotřeba i dynamika, ale má to negativní dopad na plynulost jízdy. Neustále musíte pracovat s plynovým pedálem, protože vůz rekuperuje pořád. Pokud nevypnete systém Stop-Start, budete se potýkat se zpomaleným nastartováním motoru. Jakmile vyšlápnete spojku, vůz má stále vypnutý motor a až v moment, kdy zařadíte, nastartuje. V praxi to není úplně příjemné.

Ford Puma ST Line | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Pod kapotou pracuje litrový tříválec EcoBoost, který je doplněn elektromotorem s 48V akumulátorem. Jde o mild-hybrid, takže neumí jet čistě jen na elektřinu. Elektromotor pomáhá spalovacímu motoru při rozjezdech. Motor je vzhledem k lichému počtu válců kultivovaný. Sice jsou cítit na volnoběh a v nízkých otáčkách lehké vibrace, ale není to obtěžující. Výkon motoru činí 92 kW a 210 Nm. Dynamika je naprosto dostačující. Není to žádný trhač asfaltu, ale po městě je to svižné přibližovalo a ani předjíždění na okreskách není obtížné. Zrychlení na 100 km/h zabere 9,8 sekund a akceleruje až do rychlosti 191 km/h. Velikým plusem je skvělá manuální převodovka, která má přesné a krátké dráhy.

Ford Puma ST Line | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Hlavním přínosem elektrifikace je spotřeba, která se snížila o více než litr.

Město: 5-6 litrů

Kombinovaná: 5,6 l

Dálničních 130km/h: 6,4 l

Okresky: 4,5 – 5 l

Ford Puma ST Line | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ceny

Nejlevnější Puma ve výbavě Titanium s námi testovaným základním tříválcem EcoBoost stojí od 492 tis. Není to sice málo, ale dostanete opravdu slušnou výbavu, kde ti méně náročnější zákazníci nebudou muset nic navíc připlácet. Dále jsou v nabídce výbavy ST Line a ST Line X a sportovní ST.

My v testu máme výbavu ST Line, která začíná na 520 tis. Příplatek za silnější motor 1,0 EcoBoost 114 kW činí 30 tis. Pokud byste chtěli automatickou převodovku, tak ta stojí dalších 55 tis. Všechny ceny jsou po zvýhodnění.

Ford Puma ST Line | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Crossovery jakým je například Puma nám dávají smysl. Jedná se o kompaktní a lehce zvednuté vozidlo, což oceníte hlavně ve městě, kde jsou často vysoké obrubníky a málo místa na parkování. Zároveň je lehká, má skvělý podvozek, takže nenabízí vůbec špatné jízdní vlastnosti a komfort je na 17 palcových kolech velmi dobrý. Kabina je sice lehce užší a vzadu se jedinci měřící přes 180 cm komfortně nevejdou, ale potěší slušný variabilní zavazadelník s Megaboxem. Dynamika je naprosto dostačující a potěší skvělá spotřeba.

Posledně testovaná neelektrifikovaná Puma dostala 8 bodů. Vypadala sice o něco lépe, nabídla plynulejší jízdu, ale byla méně pohodlná, stála více peněz a měla horší dynamiku i spotřebu. Podtrženo sečteno, Puma ST Line se základním motorem EcoBoost (mHEV) si zaslouží 8,5/10 bodů.

Ford Puma ST Line | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Image

Jízdní vlastnosti

Komfort

Převodovka

Spotřeba

Přiměřená cena

Variabilní zavazadelník

Minusy

Užší kabina

Starší infotainment

Výrazná rekuperace