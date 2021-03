Vodíkový náklaďák od Toyoty pokořil legendární Pikes Peak

Vyjet na horu Pikes Peak v Coloradu je obrovská výzva. Právě proto se tu již více než 100 let pořádá legendární závod do vrchu Pikes Peak International Hill Climb. Vyjet na vrchol strmící do výše 4302 m n.m. ovšem může pro některá auta představovat tvrdý oříšek.

Odvážlivci musejí zdolat prudká stoupání a více než 150 zatáček. Tím větší úspěch je zvládnout tuto trasu v těžkém náklaďáku třídy 8. Přidáme-li ještě další komplikaci - dorazit na vrchol s nulovými emisemi, máme tady výzvu, s níž si málokdo poradí.

A právě to si daly za úkol firmy Kenworth a Toyota, které se rozhodly vyjet na Pikes Peak nákladním autem Kenworth T680 FCEV s vodíkovým pohonem od Toyoty.

Náklaďák má výkon 470 koní a dojezd 350 560 km

Kenworth T680 FCEV | foto: Toyota

Kenworth T680 FCEV je elektromobil napájený palivovými články, jež vytvářejí elektřinu v reakci vodíku a kyslíku, postavený společně společnostmi Kenworth a Toyota Motor North America Research and Development. Nákladní vůz pohání větší verze vodíkového motoru ze sedanu Toyota Mirai. Generuje výkon 470 koní a umožňuje dojezd 350 560 km. Natankovat všechny vodíkové nádrže Toyoty trvá 15 minut.

Kenworth T680 FCEV je první vozidlo tohoto typu, které vyjelo na Pikes Peak. Jízda měla veřejnosti ukázat možnosti vodíkového nákladního auta.

„Převýšení na trati činí 1430 m, přičemž průměrný náklon mírně překračuje 7 procent. Jsou tu ale dlouhé úseky s náklonem 10 procent nebo více. Při stoupání do kopce disponoval náš vodíkový nákladní vůz značným výkonem, dobře zvládal extrémní výšky a ve 156 zatáčkách a serpentýnách vykazoval dobré jízdní vlastnosti,” řekl Brian Lindgren, ředitel pro výzkum a vývoj Kenworth.

„Cesta na Pikes Peak je dlouhá a úmorná. Jsme velmi rádi, že nákladní automobil poháněný vodíkovým motorem od Toyoty splnil naše očekávání, dorazil na vrchol a prokázal tak svůj skvělý výkon a dokonalé jízdní vlastnosti,“ prohlásil ve svém komentáři Andy Lund, hlavní inženýr z Toyota Motor North America Research and Development.

Kenworth T680 FCEV | foto: Toyota

„Je to další potvrzení toho, jak obrovské možnosti vodíkový pohon Toyoty má. Netrpělivě čekáme na pokračování naší spolupráce s firmou Kenworth, díky níž budeme moci dostat na silnice co nejvíce bezemisních nákladních aut poháněných palivovými články ”.

Vodíkové nákladní vozy pro přístav Los Angeles

Kenworth a Toyota Motor North America již delší dobu spolupracují na programu výstavby 10 bezemisních nákladních aut Kenworth T680 FCEV na zakázku přístavu v Los Angeles. Správa přístavu chce takto přispět k rozvoji vodíkového automobilového průmyslu, snížení emisí CO2 produkovaných v důsledku její činnosti a zlepšit kvalitu ovzduší v okolí.

„Doposud jsme postavili pět z plánovaných deseti nákladních aut na palivové články. Vozy již slouží k dopravě zboží v losangeleském přístavu. Ostatních pět FCEV se připravuje a používat se začnou začátkem tohoto roku,“ dodal Brian Lindgren.