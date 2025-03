Parta z Top Gearu se vrací! Trio Clarkson, Hammond a May bude v novém pořadu

Fanoušci automobilové trojice Clarkson, May a Hammond se mohou těšit na jejich návrat v nové show The Not Very Grand Tour. První epizoda s názvem The Glory and The Power bude oslavou spalovacího motoru a nabídne sestřih nejlepších momentů z minulých dobrodružství a testovacích jízd. Richard Hammond a James May přidají čerstvý komentář, zatímco Jeremy Clarkson se natáčení nezúčastnil, ale v sestřihu nebude chybět.

Natáčení probíhalo již v loňském roce pod vedením Phila Churchwarda, který se podílel na speciálech Top Gear i Grand Tour. Nový formát by mohl sloužit jako přechod k další podobě pořadu s novým moderátorským týmem. Na rozdíl od Top Gearu, který byl po vážné nehodě Freddieho Flintoffa v roce 2022 pozastaven na neurčito, má Grand Tour pokračovat v modernizované verzi.

Clarkson, May a Hammond mezitím rozvíjejí své vlastní projekty. Clarkson se věnuje své farmářské reality show Clarksonova farma, May natáčí cestovatelský pořad James May: Náš člověk v… a kuchařskou show Tak už vař!, zatímco Hammond provozuje vlastní autoservis v Richard Hammond’s Workshop.

Premiéra prvního dílu The Not Very Grand Tour je naplánována na 18. dubna 2025, kdy britští diváci uvidí, jak se někdejší hvězdy Top Gearu znovu pouštějí do světa rychlých motorů a britského humoru.