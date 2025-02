Povinné ručení: Může pojišťovna jednostranně zvýšit pojistné?

K povinnému ručení se dnes dozvíte, co všechno ovlivňuje výši pojistného, zda vám může pojišťovna jednostranně zvýšit pojistné či zda budete platit újmu v plné výši v případě nehody bez povinného ručení.

Co všechno ovlivňuje výši pojistného?

Výši pojistného ovlivňuje celá řada faktorů, přičemž každá pojišťovna si určuje vlastní parametry. Vybrat si tak spotřebitelé mohou z široké škály nabídek podle toho, zda hledají povinné ručení levně či se chtějí raději pojistit nadstandardně. Vliv na cenu pojistného má například typ a stáří vozidla, případně také objem či výkon motoru. Dále je pro pojišťovny často relevantní věk řidiče, jelikož mladí lidé a senioři způsobují statisticky více nehod než ostatní. Dalšími faktory, které ovlivňují výši pojistného, pak bývá stáří automobilu či počet předchozích pojistných událostí.

Může mi pojišťovna jednostranně změnit výši pojistného?

Za předpokladu, že si toto právo pojišťovna vyhradila v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, tak vám může jednostranně zvýšit pojistné. „O změně pojistného vás však pojišťovna musí informovat, a to nejpozději dva měsíce přede dnem splatnosti pojistného,“ vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest, a dodává: „V případě, že se zvýšením pojistného nesouhlasíte, musíte to pojišťovně oznámit do jednoho měsíce od okamžiku, kdy jste se o zvýšení dozvěděli.“ Povinné ručení pak v takovém případě zanikne uplynutím doby, na kterou bylo za pojistné zaplaceno a vy tak budete moct bez sankcí případně přejít ke konkurenci.

Co když způsobím nehodu a nemám sjednané povinné ručení?

Již v prvním díle nejčastějších otázek a odpovědí jsme zmiňovali, že za výjezd na pozemní komunikaci bez povinného ručení, můžete dostat pokutu od Policie ČR.

V případě, že však způsobíte dopravní nehodu, budete nuceni hradit také újmu v plné výši, což je jedna z významných změn u povinného ručení z minulého roku. Dříve byla tato situace spíše výjimečná, neboť zpravidla zde bylo omezení na náhradu České kanceláři pojistitelů do výše jedné třetiny toho, co plnila poškozenému, nejvýše však 300 tisíc korun.

Česká kancelář pojistitelů nejprve poskytne poškozenému plnění z garančního fondu za újmu, která vznikla provozem vašeho vozidla. Avšak následně má České kancelář pojistitelů právo na náhradu za plnění, které poskytla poškozenému z garančního fondu, a tuto náhradu bude vymáhat po vás.

Jaké jsou nové minimální limity pojistné ochrany?

Od minulého roku jsou také zákonem stanovené nové minimální limity pojistné ochrany. Limitem pojistného plnění se myslí maximální suma, která bude v případě škodné události, například nehody, vyplacena poškozenému z daného povinného ručení. Minimální limit je nově stanoven na 50 milionů korun při újmě na zdraví na každého poškozeného a 50 milionů korun při majetkové škodě bez ohledu na počet poškozených. Pojišťovny však v praxi nabízí několik variant těchto limitů, například limity 50, 70 či 200 milionů korun. „V případě nehody tak pojišťovna zaplatí za viníka nehody poškozenému skutečnou škodu, maximálně však do výše stanovených limitů,“ uzavírá Eduarda Hekšová z dTestu.