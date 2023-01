Mercedes zveřejnil fotky prvního sériového kusu Mercedes-AMG One

Mercedes-AMG One je de fakto závodní auto s homologací pro silniční provoz. Drží rekordy jako nejrychlejší sériově vyráběné vozidlo na Nürburgringu , Hockenheimu a Red Bull Ringu. Za jeho rychlostí stojí přeplňovaný 1,6 litrový motor V6 odvozený z vozů Formule 1, spolupracující se čtyřmi elektromotory. Tato pohonná jednotka pochází z divize Mercedes-AMG High Performance Powertrains v Brixworthu.

Mercedes-AMG One | foto: Mercedes-AMG

Jedno z nejpozoruhodnějších aut naší doby, AMG One s pohonem všech kol, to nemělo s přerodem z koncertu do sériového vozu vůbec snadné. To, aby hypersport s výkonem 566 koní splňoval emisní normu Euro 6, bylo jednou z největších výzev, s níž se inženýři setkali. Motor točí až 11 000 ot./min a každých 50 000 kilometrů musí projít generální opravou. Avšak u vozu tohoto typu se velký nájezd nepředpokládá.

Mercedes-AMG One | foto: Mercedes-AMG

Není známo, kdo vlastní první One, ale jezdci F1 Lewis Hamilton, Nico Rosberg a David Coulthard si každý tento vůz objednal. Údajně se mezi 275 zákazníky hypersportu, , který dokáže zrychlit z 0 na 200 km/h za 7 sekund a dosáhnout rychlosti 352 km/h, patří kromě zmíněných závodníků též realitní magnát Manny Khoshbin, herec Mark Wahlberg a nebo bývalá tenisová hvězda z Rumunska Ion Țiriac