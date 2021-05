Evropu propojí vodíková potrubní síť o délce 40 000 km

Evropské země do roku 2040 propojí potrubní síť pro přepravu kapalného vodíku o celkové délce 39 700 km. Produktovod by měl procházet 21 státy. Výstavba nové sítě v rámci iniciativy European Hydrogen Backbone (EHB) by měla z téměř 70 procent spočívat v modernizaci stávajících plynovodů a zbylých 30 procent mají tvořit přípojky pro další odběratele. V dalším období se bude tato mezinárodní investice dále rozvíjet.