Šibalský pohled prototypu nového Renaultu 5

Nicolas Jardin, designér exteriéru prototypu, nám vypráví, jak reinterpretoval moderním způsobem tento slavný pohled původního Renaultu 5.

Prototyp Renault 5 | foto: Renault ČR



Ach, R5! Celý svět zná jeho nezbedný a rozpustilý pohled, který se stal stejně kultovním jako auto samotné.

Od roku 1972, kdy se začal vyrábět, Renault zosobňoval tento pohled v Les aventures de Supercar (Dobrodružství super vozidla), slavné animované reklamě. Bylo také možné setkávat se s ním na cestách během akce „Sedněte za volant“, která v té době probíhala. Renault 5, ozdobený krásnýma očima nalepenýma na světlech se tedy vydával na setkání s Francouzi. A právě tento emblematický a spřízněný pohled chtěl Nicolas Jardin zopakovat na prototypu Renaultu 5. A současně ho posunout do budoucnosti.

Od kultovního pohledu k reinterpretaci

Prototyp Renaultu 5, představený 14. ledna tohoto roku, který je předobrazem budoucího modelu elektromobilu, jenž bude dědicem R5, byl již předmětem velkého množství komentářů. Je potřeba říct, že jeho designéři brilantně reinterpretovali originální styl verze z roku 1972. Aniž by prototyp upadal do retro stylu, prozrazuje okamžitě rozpoznatelné geny svého kultovního předka. Ze srdce Technocentra, místa, kde se vyvíjejí koncepty a modely skupiny Renault, Nicolas Jardin poodhaluje genezi projektu: „Práce na prototypu nebyla práce na volné téma. Jednalo se o práci na reinterpretaci díla R5 et a jeho projekci do budoucnosti, aby z něho vzniklo moderní dílo“.

Při překreslení šibalských světel a denních potkávacích světel „vše vycházelo z linií, úhlů a paprsků přední strany původní R5. Postupně, s dalšími výkresy, vznikla zcela jiná světla, pokud jde o jejich proporce i kresbu“.

Finální, velmi propracovaná, velmi cizelovaná verze evokuje smějící se, lehce se mhouřící oči. Pokud jde o denní světla obdélníkového tvaru v dolní části, která připomínají dobové přídavné mlhové světlomety, jsou začleněna do nárazníku karosérie jako původně. „Jejich skleněné zpracování je trojrozměrné, jejich rozdělení je velmi přesné a tato světla evokují řezání laserem a odkazují na svět aerodynamiky a letectví.“

Prototyp Renault 5 | foto: Renault ČR

Technologie ve službách expresivity

Spojily se velmi moderní postupy s cílem přetvořit ikonický pohled R5. Zejména matriční LED technologie, která umožňuje integrovat pohyb a programovat animace pro oživení světel. To je ilustrováno zejména sekvencí při příchodu k vozidlu. Rozsvítí se nové logo auta a spustí se animace, která se rozšiřuje směrem k masce. Potom světla ožijí, jako by auto mrkalo očima. Je nemožné si tohoto mrknutí nevšimnout! „Díky matriční technologii a animacím při příchodu k vozidlu jsme mohli znovu vytvořit expresivitu a šibalský pohled původního auta.“

Ať už jde o jejich nákres, nebo jejich technologii, světla prototypu Renaultu 5 nemají na papíře mnoho společného se světly původní R5. A přece poznáváme její pohled. Povedlo se to! „Abychom mohli navázat na dědictví R5, bylo potřeba, aby auto bylo expresivní a živé. S tímto prototypem, skutečným dílem moderního designu, ztělesňujícím radost ze života à la Renault, se nám to povedlo », uzavírá Nicolas Jardin.