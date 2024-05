TEST Subaru BRZ Limited AT – je lepší volbou automat či manuál?

Podrobný test druhé generace Subaru BRZ s manuálem včetně rozdílů s dvojčetem v podobě Toyoty GR86 najdete zde:

Automat x manuál

Kdo by čekal, že bude vše stejné a rozdílem bude pouze samotná převodovka, byl by na omylu. Logickým rozdílem je o 50 tisíc vyšší cenovka, ale jiný je zde i pohled na bezpečnost respektive na asistenty. Zatímco u purističtějšího manuálu nenajdete systém Eyesight, tak zde je. Mluvím konkrétně o kameře v čelním skle, která je takovým velkým bratrem, který na řidiče dohlíží. Vůz je tedy vybaven asistentem jízdy v pruzích, adaptivním tempomatem či systémem nouzového brzdění. Jsou zde také navíc dva jízdní režimy Sport a Snow, upozornění na rozjezd vozu vpředu, systém ochrany proti neúmyslnému rozjetí a asistent dálkových světel. Za těch 50 tisíc toho tedy zákazník nedostane málo. Náš konkrétní kousek byl ještě navíc vybaven homologovaným výfukovým systémem od firmy Miltec za 31 tisíc korun. Posledním příplatkem je metalíza za 12 tisíc, takže tento konkrétní kus stojí 1 123 000 Kč včetně DPH.

subaru brz | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jaké máme skóre? Vzhledem k tomu, že přítomnost asistentů někdo hodnotí jako plus, někdo naopak, tak je to remíza, ovšem musím započítat cenový rozdíl v pořizovací ceně či potenciálně dražší servis výměny čelního skla s kamerou pro systém EyeSight, takže manuál vede 1:0.

subaru brz | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Co se týče převodovky, tak tu máme šestistupňový automat s hydrodynamickým měničem. Je jinak zpřevodovaný, díky čemuž se trochu zhoršila dynamika, ale zase se lehce snížila spotřeba i hlučnost na dálnici. Manuál točí při 130 km/h cca 3500 otáček za minutu a automat o tisíc méně, tedy 2500 ot./min. Akcelerace na 100 km/h se u automatu zhoršila z 6,3 na 6,9 vteřin a maximální rychlost činí je lehce nižší - 210 km/h (226 km/h – manuál). Rozdíl v hmotnosti je 21 kg v neprospěch automatu (1371 kg včetně 75 kg řidiče). Bod získává manuál za lepší dynamiku a nepatrně nižší hmotnost, ale i automat za lepší cestovní komfort – 2:1 ve prospěch manuálu.

subaru brz | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jak jezdí?

Dost bylo faktických údajů a rozdílů na papíře, jdeme zjistit, jak to celé funguje a zda-li se do sportovního vozu tento měničový automat hodí. První zkouškou je cesta skrze ucpanou Prahu. V této disciplíně je to rozhodně bod pro automat – je tedy dorovnáno 2:2. Rozjezdy jsou krásně hladké, žádné cukání se nekoná. Celkově je tedy při běžné jízdě po městě, na okresce i na dálnici rozhodně lepší volbou automat.

subaru brz | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Vadí mi asi jen přítomnost těch „bezpečnostních“ asistentů navíc, při poslední cestě přes Prahu, kdy jsem jel BRZ vrátit, tak se mi dvakrát stalo, že auto přede mnou zabrzdilo poměrně prudce. To jsem však velmi dobře viděl a vzhledem k autu těsně za mnou jsem dobržďoval plynule, ovšem brzdový asistent to vyhodnotil jinak a dal plné brzdy. Auto zamnou zastavilo tak 10 cm od mého zadního nárazníku. To stejné se mi stalo o pár kilometrů později. Jasně, můžete to vypnout, ale ruku na srdce, kdo si na to vzpomene před jízdou a všechny tyto věci povypíná? Málokdo a abyste to vypnuli, musíte zastavit, vše si naklikat a až pak se rozjet, což je rozhodně lepší řešení, než to provádět za jízdy, kdy je to zablokované.

subaru brz | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Situace se však mění v moment, kdy si chcete užít ostřejší jízdu. Tam je znát, že převodovka má na řazení dost času, reakce na plyn není kdovíjaká a tak si volím manuální režim. Řadím pádly pod volantem, celkově je souhra s vozem lepší, ale stále je znát, že reakce nejsou příliš rychlé. Když se však od tohoto aspektu odprostím, je to boží a opět jsem se utvrdil v tom, že tohle je stroj na zábavu. Vůz je neuvěřitelně čitelný a předvídatelný. Řídí se skvěle, zatáčí s náramnou lehkostí a stopu dokáže lehce utahovat hnanou zadní nápravou, kde odvádí skvělou práci samosvorný diferenciál Torsen.

subaru brz | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Dynamika není bůhví jaká a to je vlastně dobře – můžete si dovolit auto drtit naplno a užijete si jízdu i v nižších rychlostech. Další pochvala se line k podvozku, který je sice na limitu měkčí, ale v reálu na českých okreskách, které jsou často rozbité či hrbolaté, funguje úžasně a rozhodně ne nekomfortně. Udivuje mě i přilnavost pneumatik Michelin Pilot Sport 4S, díky kterým si na suché vozovce s vypnutou stabilizací žádné průjezdy dveřmi napřed jen tak neužijete. Pokud tedy nepoužijete hrubou sílu, kdy si vůz rozhodíte skandinávským flikem či kopnutím v zatáčce do brzdy. Situace se velmi rychle mění na mokrém povrchu, kde si můžete užívat velice dobře řiditelné přetáčivé smyky. Při sportovní jízdě celkově odvádí lepší práci manuál, který se tak ujímá vedení – 3:2.

subaru brz | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Výfuk Milltec

Když jsem o sériovém BRZ psal posledně, trochu jsem kritizoval zvuk výfuků, který je vlastně nijaký. Řešením je homologovaný výfuk Milltec, který můžete objednat včetně montáže u dealerů Subaru. Stojí 31 tisíc a za mě osobně to rozhodně stojí za to. Studený start je možná až příliš hutný a dunivý, ovšem po pár vteřinách se ústálí na nižších volnoběžných otáčkách a je to velice decentní, leč příjemné zpestření. K dokonalosti chybí už jen občasné střelení do výfuku při skokovém ubrání plynu ve vysokých otáčkách.

subaru brz | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

BRZ je jednoduše vynikající sporťák, který vznikl za účelem bavit řidiče a to mu jde skvěle. Nestojí majlant, jednoduše se ovládá, působí v dosti ohledech archaicky a právě v tom je jeho kouzlo. Atmosférický Boxer vpředu, pohon zadních kol, samosvor, nízká hmotnost a přiměřená cena, co víc si přát?

Pojďme ale k otázce z úvodu – je lepší volbou v Subaru BRZ automat či manuál? V mých očích manuál, ale to proto, že BRZ vnímám primárně jako sporťák, se kterým nejezdím denně, ale jen na víkendové projížďky po zakroucených okreskách či na malé okruhy typu Sosnová apod. Při tomto stylu používání je levnější manuál bez bezpečnostních asistentů vhodnější a vítězí 3:2. Verze s automatem je lepší volbou pro někoho, kdo nepotřebuje „drtit“ auto na okreskách či okruhu, jezdí s vozem i po městě, v kolonách a nebo na dálnicích. Jedná se o univerzálnější auto a fakt, že je vůz o něco pomalejší je dosti lidem zkrátka fuk a raději si užijou větší komfort. Z objektivního hlediska je to plichta a obě verze si zaslouží 9/10 bodů.

subaru brz | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Design

Jízdní vlastnosti

Zábava

Ovládání

Kvalitní interiér

Skvělá sedadla

Čitelnost

Motor

Cenovka

Exkluzivita

Řízení

Provozní náklady

subaru brz | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Minusy

Slabší brzdy

Proti manuálu horší dynamika

Pomalejší řazení

Absence bezdrátového Car Play

Reakce na plyn by mohla být ostřejší