Hyundai představil novou Konu. Má jen jeden zásadnější nedostatek

Nová generace Hyundai Kony oproti předchůdci povyrostla. Její rozměry se dle varianty pohonu lehce rozcházejí, ale můžeme uvést, že elektrické provedení oproti současné generaci povyrostlo délku u 150 mm. Na délku tedy měří 4355 mm. Je o 25 mm šírší a rozvor náprav se protáhl o 60 mm.

Hyundai Kona | foto: Hyundai

Nová Kona přijíždí s čistý moderním designem s horizontální nepřerušenou linkou světlometů. Ty u elektrické verze používají technologii parametrických pixelů. Verze dle zvolené motorizace se od sebe liší ne jen rozměry, ale i vzhledově. Elektrická varianta má třeba pixelové grafické detaily na masce a zadním nárazníku, velká kola o průměru 19 palců a aerodynamické boční prahy. Kona se spalovacím motorem má černé lemy podběhů kol, jinými nárazníky se spodním ochranným krytem.

Na výběr bude i firemní tuning v podobě verze N Line. Ta se vyznačuje černými zrcátky, černou střechou, spoilerem s motivem křídla a přepracovanou agresivnější přídí. Zadní partie zdobí dvojitá koncovka výfuku.

Hyundai Kona | foto: Hyundai

Zásadní jsou změny, jenž se odehráli v interiéru. Nová Kona disponuje takzvaným „plovoucím“, horizontálně umístěným ovládacím panelem. Nový displej infotainmentu má průměr 12,3 palce. Za zmínku též stojí to, že volič převodovky se ze středového panelu přemístil za volant, což prospělo vnitřníu prostoru.

Hyundai Kona | foto: Hyundai

Přesněji informace zatím nebyli zveřejněny, na ně si budeme muset ještě chvíli počkat. Ale co víme již nyní a je to ten nejzásadnější nedostatek procházející Kony je to, že se nedočkáme výborné sportovní verze N. Mockrát děkujeme Bruselští úředníci.