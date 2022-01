81% Energetických firem plánuje investice do vodíku. Vystřídají vodíkové vozy klasické elektromobily?

Průzkum proběhl mezi 170 manažery firem. V horizontu od jednoho roku do pěti let plánuje do vodíkového odvětví vstoupit 29 procent firem, z toho 21 procent již v nadcházejícím roce. Naopak 19 procent energetických společností uvedlo, že do vodíku aktivně neinvestuje a ani o tom aktuálně neuvažuje.

Dvě třetiny manažerů považují vodík za nejatraktivnější růstovou příležitost v energetickém odvětví, těsně za bateriovými úložišti (69 procent). Zhruba 58 procent vidí potenciál v energetické účinnosti a 56 procent v elektrifikaci.

Největší výzvou na trhu s vodíkem jsou podle energetických podniků dodávky a skladování vodíku, absence infrastruktury a obavy ohledně veřejné bezpečnosti. Celkově nevyjadřovaly takové obavy týkající se složitosti distribuce vodíku nebo nejistoty ohledně cen.

Podle jejich názoru je stávající infrastruktura dodávek zemního plynu a zkapalněného zemního plynu dobrým technickým základem pro přepravu vodíku a jsou si jisti, že zelený nebo modrý vodík budou již brzy cenově konkurenceschopné.

Toyota podporuje vodík v dopravě a založila investiční fond

Do vodíkových technologií a jejich vývoje investuje například také automobilka Toyota, která už na trhu nabízí první sériově vyráběné osobní auto na vodík, Toyotu Mirai. Nedávno představila vodíkový kamion nebo nákladní auto zvané Project Portal Alpha, které od spuštění provozu v dubnu 2017 ujelo už několik desítek tisíc kilometrů a s výjimkou vodní páry neprodukovalo žádné emise.

Kromě Mirai a kamiónů postavila Toyota například také vodíkovou loď. Nedávno také založila investiční fond Toyota Ventures Climate Fund na podporu inovativních nápadů zaměřených na boj s globálním oteplováním.