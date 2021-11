Toyota Mirai se zapsala do Guinnessovy knihy. Ujela 1360 km na jednu nádrž

Vůz nevypustil do ovzduší žádné zplodiny ani CO2, pouze čistou vodu. Na stejné trase by konvenční automobil poháněný benzínem uvolnil cca 300 kg oxidu uhličitého.

Během celého pokusu Toyota Mirai spotřebovala 5,65 kg vodíku. Automobil cestou minul 12 vodíkových čerpacích stanic. Vůz projížděl zejména hustým provozem během špiček, kdy se teploty pohybovaly mezi 18 až 28 stupni Celsia.

toyota mirai | foto: Toyota

Nádrž zaplombovali

Palivová nádrž byla zaplombovaná hned po načerpání vodíku na začátku testu. Řidiči se zaměřili na co nejnižší spotřebu energie, a nakonec dosáhli výsledku v přepočtu 13,8 kWh/100 km.

Za volant Toyoty Mirai usedl Wayne Gerdes, který se profesionálně věnuje testování dojezdu automobilů, doprovázel ho pilot Bob Winger. Dvoudenní pokus začal v pondělí, 23. srpna tohoto roku, v Toyota Technical Center (TCC) v Kalifornii. Právě zde se nachází americká centrála výzkumu a vývoje palivových článků Toyoty.

Vůz jel nejprve na jih do San Ysidra, potom na sever do Santa Barbary přes Santa Monicu a Malibu po dálnici Pacific Coast Highway. Večer se Wayne Gerdes vrátil do Toyota Technical Center s najetými 761 km. Druhá část trasy, kterou se Toyota Mirai vydala další den, tedy 24. srpna, ve větší míře vedla po místních komunikacích.

Toyota přepracovala Mirai, nová generace má mít dojezd 650 km, atraktivní vzhled a produkuje jen čistou vodu | foto: Toyota

Trasa vedla ucpanými silnicemi

Automobil v této etapě ujel 599 km, prodíral se mimo jiné ucpanými silnicemi v ranních a odpoledních špičkách, a to i na dálnici ze San Diega do Los Angeles. Na sklonku dne na zbytek vodíku v nádrži dojel do sídla TTC.

Svědkem jeho příjezdu byl Michael Empric, který následně, společně s řidičem Waynem Gerdesem, ověřil, že je palivová nádrž stále zaplombovaná, a dohlížel na její otevření.

„Jako rozhodčí Guinness World Records jsem již 10 let měl možnost sledovat pokusy o překonání rekordů různého druhu, včetně řady vzdálenostních. Dvoudenní test Toyoty Mirai bez tankování ukazuje sílu a možnosti technologie elektronického pohonu na palivové články. Právě tato technologie společně s promyšlenou konstrukcí Toyoty Mirai umožnila dosažení tohoto historického rekordu,” prohlásil Michael Empric.