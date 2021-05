Čeká nás také vodíková budoucnost s Toyotou po vzoru Číny?

Čína je největším producentem skleníkových plynů na světě, do roku 2060 však hodlá docílit uhlíkové neutrality. Je v čele globální expanze využití obnovitelných zdrojů energie, jako jsou sluneční záření a vítr, k nimž se v posledních letech zařadil také vodík. Mnohé provincie a města zpracovávají plány, které s vodíkem počítají, a aby sektor povzbudily, usilují o státní dotace.

Toyota přepracovala Mirai, nová generace má mít dojezd 650 km, atraktivní vzhled a produkuje jen čistou vodu | foto: Toyota

Peking předvídá, že spotřeba vodíku v dopravě a výrobě energie do roku 2023 dosáhne na území města 50 tun, do roku 2025 pak 135 tun. Tuto informaci přinesl deník Beijing Daily s odvoláním na plán městské samosprávy na období let 2021-2025.

Vodíková auta budou jezdit na Zimních olympijských hrách v Pekingu

Součástí nové flotily vozů poháněných vodíkem by byly ty, které mají na Zimních olympijských hrách v roce 2022 jezdit v Pekingu a jeho okolí. Později by se měly tyto vozy používat i na autostrádách v regionu Peking-Tianjin-Hebei, kde nahradí těžká nákladní auta s naftovými motory.

Podle zprávy v letech 2021-2025 přejde cca 4400 nákladních vozů na palivové články a nahradí tak spotřebu asi 145 tisíc tun nafty ročně.

Na sklonku roku 2020 měla Čína méně než 10 tisíc nákladních vozů a autobusů poháněných vodíkem, s roční spotřebou pohonných hmot na úrovni 3 tisíc tun, což je druhá nejvyšší spotřeba na světě po Spojených státech. Výrobce automobilů Beiqi Foton Motor sídlící v Pekingu vloni v září oznámil, že má v úmyslu do roku 2023 prodat 4 tisíce vozů poháněných vodíkem a do roku 2025 jich má být celkem 15 tisíc.

Hlavní město Číny má dostávat část výroby vodíku od firmy Yanshan Petrochemical Corp, která patří státní rafinérii Sinopec Corp, jež se hodlá stát největším producentem vodíku v celé Číně.

Vodík změní trh, Toyota přichází s Mirai

Vodík se může stát jedním ze základů energetické transformace, ale bude nutné investovat do projektů, které přispějí k popularizaci vodíku jako pohonné hmoty, vyplývá z nedávné zprávy společnosti Deloitte.

Velkým hybatelem vodíku v dopravě i průmyslu je japonská Toyota. Ta již před šesti lety uvedla na trh první sériový automobil na palivové články Mirai. Ten je nyní na trhu již v druhé generaci a letos na jaře se začal prodávat i v Česku. Automobilka se také podílí na vývoji nákladních vodíkových vozidel, vlaků či lodí. Aktivní je rovněž v oblasti vodíkové infrastruktury v Japonsku, kde spolupracuje na projektech pro levnou a bezpečnou výrobu a skladování vodíku.