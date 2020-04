Honda použila ve třídě nového Jazzu věc v základu nevídanou

Nový systém předního středového airbagu

Nový přední středový airbag je umístěn v opěradle sedadla řidiče a vystřeluje do prostoru mezi řidiče a spolujezdce na předním sedadle. Tento nový airbag, který spolu s ostatními airbagy, jichž je v novém modelu Jazz deset, pomáhá předcházet přímému kontaktu řidiče a spolujezdce v případě bočního nárazu a omezuje jeho dopad. Pro zajištění správné pozice airbagu a maximální ochrany při jeho aktivaci je airbag upevněn třemi popruhy, které jej navádí v křivce kolem řidiče. Aby bylo možné tuto novou funkci zavést do praxe, technický tým vyvinul jednotku airbagu, která se vejde do horní části opěradla nově designovaného sedadla řidiče.

Honda použila u nového Jazzu jako první ve třídě přední středový airbag | foto: Honda

V případě bočního nárazu funguje nový přední středový airbag v souhře se dvěma dalšími prvky. Předpínače bezpečnostních pásů řidiče a spolujezdce na předním sedadle omezují pohyb řidiče a spolujezdce do boku, k čemuž pomáhá i středová loketní opěrka, která byla zvýšena. Celkový dopad tohoto nového přístupu může snížit možnost poranění hlavy o 85 % u spolujezdce, který sedí blíž, a o 98 % u spolujezdce sedícího dál od řidiče (interní testování společnosti Honda).

Mezi další vylepšení nového modelu Jazz patří systém inteligentních bočních airbagů zadních sedadel. Tento jedinečný airbag s dvojitou konstrukcí, který je nainstalovaný v čalounění zadních sedadel, se aktivuje s cílem chránit cestující na zadních sedadlech před úderem do dveří a zadního sloupku v případě bočního nárazu. Airbag byl navržen v kompaktní velikosti, aby nijak nenarušil funkci sedadel Magic Seat modelu Jazz.

Tato nová vylepšení bezpečnosti cestujících byla zavedena v reakci na nové požadavky testů Euro NCAP, Evropské organizace na ochranu spotřebitele v oblasti bezpečnosti vozidel, na rok 2020 s ohledem na závažné dopady bočních nárazů. Nové testování rozšíří rozsah výzkumu o dopady bočních nárazů ze vzdálenější strany.

„Při vývoji nového vozu je pro naše konstruktéry nanejvýš důležitá bezpečnost cestujících,“ uvedl k tomu Takeki Tanaka, projektový manažer společnosti Honda. „Poslední generaci modelu Jazz jsme úplně o základů přepracovali, což znamená, že jsme dokázali začlenit nové pokročilé konstrukční technologie a nejnovější prvky pasivní bezpečnosti s cílem zajistit mimořádnou ochranu v případě všech typů nehod. Jsme přesvědčeni, že díky přidání vylepšené sady pokročilých bezpečnostních prvků a asistenčních systémů do standardní výbavy zůstává zcela nový model Jazz jedním z nejbezpečnějších vozů ve své třídě.“

Kromě nového předního středového airbagu je zde systém SRS airbagu před koleny řidiče, který snižuje dopad nárazu na dolní končetiny a přispívá ke zvýšení ochrany cestujících v oblasti hlavy a hrudníku zadržením těla při pohybu směrem dopředu.

Prvky pasivní bezpečnosti zakomponované do karoserie

Zcela nový model Jazz je vybaven jedinečnou konstrukcí karoserie Advanced Compatibility Engineering™ (ACE™) společnosti Honda. Tato technologie představuje základ pro vynikající pasivní bezpečnost a zvyšuje ochranu cestujících v případě kolize.

Síť propojených konstrukčních struktur rozptyluje energii nárazu rovnoměrněji v celé přední části vozu, čímž omezuje síly přenášené do prostoru pro cestující. Konstrukce ACE™ chrání vůz a jeho cestující rozptýlením energie z kolize do celé konstrukce karoserie a snižuje také energii z nárazu vůči jinému vozu. Bezpečnostní funkce pomáhá chránit cestující ve voze v případě srážky s většími i menšími vozidly.

Vylepšené technologie aktivní bezpečnosti jsou součástí standardní výbavy

Prvky pasivní bezpečnosti nového modelu Jazz doplňuje sada technologií aktivní bezpečnosti a asistence řidiče Honda SENSING, které byly zdokonaleny pro nejnovější model. Nová širokoúhlá kamera nahrazuje víceúčelovou kameru a senzor protikolizního systému (CTBA) modelu Jazz předchozí generace. Kamera rozpoznává komplexnější spektrum povrchů vozovky a charakteristických prvků v dopravě. Patří mezi ně detekce toho, zda se vozidlo přibližuje k vnějšímu okraji vozovky (do trávy nebo štěrku), k protijedoucímu vozidlu nebo vybočuje do jiného jízdního pruhu bez signalizace a dopravních značek. Kamera také dokáže eliminovat zamlžení a poskytuje neustále jasné zorné pole.