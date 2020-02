Koncept Škoda VISION IN, svítící maska a křišťál na palubní desce

Škoda VISION IN se představí společně se svými bratránkem v podobě Taigunu od mateřské automobilky Volkswagen. Oba vozy pojí stejný mechanický základ v podobě platformy MQB A0, která je speciálně určena pro Indický trh. Se svou délkou 4256 milimetrů je o něco málo větší, než Škoda Kamiq. Měl by být i vyšší a nabídnout delší rozvor. Ačkoli je Škoda VISION IN koncepčním vozem, dá se předpokládat, že sériové provedení, které má být vyráběné od roku 2021, nebude od konceptu příliš odlišné.

Škoda VISION IN | foto: Škoda Auto

Co se do výroby pravděpodobně nedostane, je LED diodami podsvícená maska chladiče. Také zapuštěné kliky dveří a velká 19" litá kola nejspíše na produkčním voze neuvidíme. Jinak by vůz mohl vypadat podobně jako koncept, který v sobě kombinuje vzhled Scaly a Karoqeu.

To v interiéru proběhne jistě víc úprav, než v případě exteriéru. Interiér konceptu VISION IN je svěží a minimalistický. Nejvíce zaujme čtveřice oranžových, od sebe oddělených sedadel a pak něco, co Škoda označuje jako „krystalického asistenta“ umístěného na palubní desce. Ten by měl sloužit jako "vstup do digitálního světa"

Škoda VISION IN | foto: Škoda Auto

Pod kapotou konceptu Škoda VISION IN je umístěn přeplňovaný benzinový čtyřválec o objemu 1,5 litru. Motor je naladěn na výkon 110 kW (150 koní) a točivý moment dosahuje hodnoty 250 N.m. Přes 7 stupňovou převodovku DSG jsou poháněná přední kola. Škoda VISION IN díky tomu výkonu dokáže akcelerovat z 0 na 100 km/h za 8,7 s a dosáhnout maximální rychlosti 195 km/h.