HORKÁ NOVINKA: Seat představil zcela nový Leon s řadou pohonů a hned i ve verzi kombi

SEAT Leon byl vždy hlavním pilířem produktové řady značky SEAT a etalonem ve svém segmentu, což potvrzuje více než 2,2 milionu prodaných vozů tří generací. Na mimořádné úspěchy svých předchůdců navazuje nyní čtvrtá generace, která přináší novou úroveň konektivity, hospodárnosti, dynamiky a bezpečnosti.

„SEAT Leon je naším nejprodávanějším modelem a chceme, aby tomu tak bylo i v budoucnosti. SEAT proto do zcela nového modelu SEAT Leon investoval více než 1,1 miliardy eur, převážně do vývoje modelu a optimalizace výrobních zařízení,“ řekl Carsten Isensee, zastupující předseda představenstva společnosti SEAT a člen představenstva, odpovědný za finance a IT. „Rok 2019 byl pro naši společnost rekordní. Prodali jsme více než 570 000 vozů, což je nejvyšší počet v naší 70leté historii, a dosáhli jsme jednoho z historicky nejlepších výrobních výsledků, protože jsme v Martorellu vyrobili více než 500 000 vozů. To je skvělé východisko pro vstup do roku 2020,“ dodal Isensee.

Zcela nový Leon přebírá designérský styl, který je charakteristický pro všechny vozy opouštějící montážní linku společnosti SEAT. Díky tomu přináší do segmentu kompaktních vozů sebevědomý vzhled, eleganci a sportovního ducha. Současně se vyznačuje komplexním pojetím, klidem a vyzrálostí, které jsou vlastní jen několika dalším modelům.

Design: Optimalizované rozměry a ještě odvážnější vzhled exteriéru i interiéru

Základem zcela nového modelu SEAT Leon je vyspělá platforma MQB Evo, která poskytla týmu designérů potřebnou variabilitu a flexibilitu ohledně rozměrů, aby mohl pro novou generaci vytvořit design s ještě atraktivnějšími proporcemi.

Zcela nový SEAT Leon má v pětidveřové verzi vnější délku 4368 mm (+86 mm), vnější šířku 1800 mm (-16 mm) a vnější výšku 1456 mm (-3 mm). Rozvor náprav je 2686 mm, což je o 50 mm více než u třetí generace modelu SEAT Leon.

Zcela nový Leon má ve verzi Sportstourer vnější délku 4642 mm (+93 mm), vnější šířku 1800 mm (-16 mm) a vnější výšku 1448 mm (-3 mm). Rozvor náprav je 2686 mm, což je o 50 mm více než u předchozí generace.

Zcela nový SEAT Leon zdědil po svém předchůdci geny neodolatelné přitažlivosti, k níž přidává ještě silnější charakter umocněný hladkými plochami ladných tvarů a dokonale vyváženou kombinací hran a křivek na správných místech. Estetické řešení exteriéru potěší při každém pohledu, zatímco design s vylepšenou aerodynamikou zvyšuje celkovou hospodárnost. Součinitel aerodynamického odporu vzduchu zcela nového modelu SEAT Leon je v porovnání s předchozí generací o 8 % nižší.

Příď zcela nového modelu SEAT Leon zaujme výraznějšími rysy, k nimž přispívá silnější prostorové propojení mezi maskou chladiče a předními světlomety. Světlomety LED jsou posunuty více dozadu, čímž vzniká dojem obočí a pronikavějšího pohledu. Zcela nový SEAT Leon je díky tomu pro ostatní účastníky silničního provozu okamžitě rozpoznatelný.

Tvarové řešení zcela nového modelu SEAT Leon prošlo dalším vývojem. Výraznějšími tvary získal celkový design na eleganci, kterou podporují také větší změny a rozdíly v barvě a odstínu na různých místech karoserie při měnícím se úhlu dopadu světla na povrch laku. Výsledkem je automobil s vytříbenou estetikou a překvapivými detaily.

Seat představil zcela novou čtvrtou generaci svého bestseleru Leon | foto: Seat

Vzrušující je i pohled na kreativně pojatou záď, umocněnou pruhem svítilen LED v celé šířce vozidla. Víko zavazadlového prostoru současně zachovává dynamický charakter vozu. Jak zadní svítilny, tak i spoiler tvoří linie, díky nimž vzniká dojem rychlosti dokonce i u stojícího vozu.

Interiér zcela nového modelu SEAT Leon je vrcholem funkčnosti, minimalismu a elegance. Štíhlá a široká přístrojová deska s hladkými povrchy vyvolává dojem lehkosti a do určité míry působí, jako by se vznášela v prostoru. Interiér vyniká ergonomicky precizním uspořádáním, což přispívá k dalšímu zvýšení komfortu pro řidiče, spolujezdce vpředu i cestující na sedadlech vzadu.

Seat představil zcela novou čtvrtou generaci svého bestseleru Leon | foto: Seat

Hlavní dominantou interiéru je centrální 10“ displej informačního a zábavního systému, který zahrnuje funkci rozpoznávání gest, jež umožňuje precizní interakci vozidla s cestujícími. Díky tomu bylo možné snížit počet fyzických tlačítek. Nejdůležitější funkce jsou však i nadále ovládány konvenčními způsoby.

Zcela nový SEAT Leon snoubí přitažlivý design s praktičností. Pětidveřový SEAT Leon nabízí zavazadlový prostor o objemu 380 litrů (shodný s předchozí generací), zatímco Sportstourer má objem zavazadlového prostoru 617 litrů, o 30 litrů více než u předchozí generace.

Zcela nový SEAT Leon svítí na cestu celému segmentu

Zcela nový SEAT Leon posouvá ve svém segmentu hranice možného vyspělou osvětlovací technikou pro vnější i vnitřní osvětlení.

Chladné bílé světlo na přání dodávaných světlometů s diodami LED pro všechny osvětlovací funkce zajišťuje bezkonkurenční kvalitu osvětlení. Světlomety LED se vyznačují charakteristickým designem značky a zahrnují všechny důležité funkce: tlumená světla, dálková světla, světla pro denní svícení a dynamické ukazatele směru.

Seat představil zcela novou čtvrtou generaci svého bestseleru Leon | foto: Seat

Vnější zpětná zrcátka nesou ukazatele směru LED a u vozidel s kompletním osvětlením diodami LED zahrnují také funkci uvítacího osvětlení, která po odemknutí vozidla pozdraví řidiče a cestující promítáním slova „Hola!“ na vozovku. Zcela nový Leon disponuje rovněž dynamickými ukazateli směru LED, které ještě zřetelněji ukazují zamýšlenou změnu směru jízdy, čímž zvyšují bezpečnost silničního provozu.

Ještě vyšší míru individualizace interiéru umožňuje systém dekoračního osvětlení LED, které obklopuje řidiče a cestující. Osvětlení vytváří v přední části interiéru oblouk světla, jenž vychází z předních dveří a pokračuje přes horní část přístrojové desky. Osvětlení umocňuje charakter interiéru. Řidič může měnit jeho barvu a odstín. Systém zajišťuje nejen funkci dekoračního osvětlení, ale také řadu důležitých funkcí, jako je upozorňování na překážky v oblastech slepého úhlu nebo asistent pro vystupování.

Konektivita: První kompletně síťově propojené vozidlo značky

Zcela nový SEAT Leon je prvním kompletně síťově propojeným automobilem značky SEAT. Srdcem systému konektivity v modelu Leon je digitální panel přístrojů SEAT Digital Cockpit, který kombinuje konfigurovatelný 10,25“ displej s vysokým rozlišením a displej informačního a zábavního systému. Standardní systém Media má 8,25“ displej kompatibilní s chytrými telefony, zatímco 10“ displej navigačního systému nabízí trojrozměrný režim zobrazování mapových podkladů, funkci síťové propojené navigace a technologii Retina. Interakci uživatele s vozidlem usnadňují funkce hlasového ovládání hovorovým jazykem a rozpoznávání gest.

Vstupní bránou do světa konektivity je systém Full Link, který umožňuje připojení přenosných zařízení k informačnímu a zábavnímu systému vozidla prostřednictvím rozhraní Android Auto nebo Apple CarPlay. Uživatelé díky tomu mohou intuitivně a bezpečně ovládat svá přenosná zařízení a používat jejich digitální „ekosystém“ pomocí informačního a zábavního systému, ovládacích prvků na volantu nebo hlasových povelů, aniž by docházelo k rozptylování pozornosti řidiče.

Na přání dodávaná přihrádka pro konektivitu zahrnuje funkci indukčního nabíjení v souladu se standardem Qi. Uživatelé se tak nemusejí obávat vybitého telefonu v okamžiku, kdy ho nejvíce potřebují.

Seat představil zcela novou čtvrtou generaci svého bestseleru Leon | foto: Seat

Zcela nový SEAT Leon nikdy neztratí spojení s digitálním světem díky jednotce pro připojení k internetu OCU (Online Connectivity Unit) s integrovanou kartou eSIM. Tato technologie umožňuje některým funkcím informačního a zábavního systému používat informace z cloudu v reálném čase. Tradičním funkcím navigačního systému se tak otevírají nové dimenze. V budoucnosti budou mít uživatelé přístup k nejnovějším informačním a zábavním aplikacím, které bude možné kdykoli aktualizovat. Integrovaná karta eSIM poskytuje zákazníkům výhody služby eCall, která v případě nehody automaticky přivolá záchranné služby.

Součástí nabídky je také aplikace SEAT Connect, kterou si mohou zákazníci stáhnout do svého chytrého zařízení. Aplikace umožňuje ovládat řadu funkcí na dálku, což zvyšuje úroveň komfortu i bezpečnosti.

Poháněcí ústrojí: Široký výběr nejvyspělejších motorů

Zcela nový SEAT Leon byl vyvíjen s ohledem na požadavky reálného světa. Nabídka poháněcích ústrojí proto nyní zahrnuje také tři elektrifikované varianty pro ještě hospodárnější provoz. Nová generace kompaktního modelu může být poháněna motory na benzin (TSI), naftu (TDI) nebo stlačený zemní plyn (TGI). Alternativou jsou částečně hybridní (eTSI) a externě nabíjitelné hybridní pohony (eHybrid). Všechny uvedené jednotky poskytují nejvyšší úroveň výkonových parametrů pro všechny jízdní situace. Zákazníci si tak mohou objednat správnou kombinaci vozidla a motoru, který vyhovuje jejich specifickým požadavkům.

Všechny zážehové motory pro nový Leon jsou vybaveny přímým vstřikováním benzinu a přeplňováním výfukovým turbodmychadlem. Zákazníci mají na výběr varianty s výkonem v rozsahu od 81 kW/90 k do 140 kW/190 k. V modelu SEAT Leon nalézají uplatnění tříválce 1.0 TSI (66 kW/90 k nebo 81 kW/110 k) a větší čtyřválcové motory 1,5 litru (96 kW/130 k nebo 110 kW/150 k). Na vrcholu nabídky stojí jednotka 2.0 TSI s výkonem 140 kW/190 k a dvouspojkovou převodovkou.

Důležitou technologií pro snižování emisí CO2 jsou i nadále vznětové motory. Zcela nový Leon je poprvé nabízen se třemi turbodiesely 2.0 TDI, jejichž výkon sahá od 85 kW/115 k do 110 kW/150 k.

Zcela nový SEAT Leon bude možné objednávat také s jednotkou 1.5 TGI na CNG, která poskytuje nejvyšší výkon 96 kW/130 k.

Zcela nový SEAT Leon bude poprvé k dispozici také s technikou částečně hybridního pohonu s napětím 48 V (eTSI), který umožňuje kompaktnímu vozu ještě hospodárnější provoz (1.0 TSI 81 kW/110 k a 1.5 TSI 110 kW/150 k; obě jednotky jsou nabízeny výhradně s převodovkou DSG). V rámci pokračující elektrifikace vyvinul SEAT pro čtvrtou generaci modelu Leon také variantu s vyspělým externě nabíjitelným hybridním pohonem. V tomto případě je zážehový motor 1.4 TSI kombinován s elektromotorem, sadou lithium-iontových akumulátorů o kapacitě 13 kWh a šestistupňovou převodovkou DSG. Řidič má k dispozici nejvyšší výkon 150 kW/204 k. S výhradně elektrickým pohonem ujede cca 60 km (WLTP).

Bezpečnost: Nejbezpečnější SEAT všech dob představuje velmi vyspělé asistenční systémy

Bezpečnost je neodmyslitelným fundamentem zcela nového modelu SEAT Leon. Jeho výbava proto zahrnuje nejvyspělejší asistenční systémy, včetně předvídavého adaptivního tempomatu, asistenta pro stav nouze a asistenta Travel Assist, jenž poskytuje ještě vyšší úroveň automatizované jízdy. Čtvrtá generace modelu SEAT Leon je nejbezpečnějším vozem, který kdy španělská značka vyrobila.

SEAT Leon používá rozmanité technologie ke sledování svého okolí, aby zajistil cestujícím optimální ochranu v jakékoli dopravní situaci, čímž posouvá bezpečnost na novou úroveň.

Řidič může měnit jízdní vlastnosti zcela nového modelu SEAT Leon díky dynamické regulaci podvozku DCC (Dynamic Chassis Control). V závislosti na provozních podmínkách a požadavcích řidiče může mít vozidlo komfortnější nebo sportovnější charakteristiku.

Technologie adaptivního podvozku nepřetržitě zjišťuje a vyhodnocuje provozní podmínky a stav vozovky. Současně přitom zohledňuje také úhel otočení volantu, polohu pedálů brzdy a plynu. Na základě toho individuálně optimalizuje nastavení tlumičů každého kola, aby byla zaručena vynikající úroveň komfortu i jízdní dynamiky.

Zcela nový SEAT Leon ztělesňuje klíčové hodnoty značky, jejímž cílem je nabízet nejlepší možná vozidla. Nová generace modelu Leon bude uvedena na trh ve druhém čtvrtletí roku 2020 jako automobil, který změní segment kompaktních vozů.