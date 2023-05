Lexus se spojuje s golfem, model LC Convertible se fotil přímo na greenu

Značka Lexus se opět spojuje s golfem. Je partnerem golfového Tipsport Czech Ladies Open, který se uskuteční od 23. do 25. června 2023. Dějištěm turnaje Ladies European Tour bude hřiště Royal Beroun Golf Clubu. Prize money je 300 000 eur, v přepočtu téměř sedm milionů korun. To by stačilo na dvě LC500. Jedním takovým jsme loni absolvovali roadtrip po italských Dolomitech.