Aehra, nové superluxusní SUV z Milána

Elegantní aerodynamicky tvarované SUV měří na délku nemalých 5,1 metrů. Za délkou nezastává ani šířka, která činní 2 metry. Výška je naopak na SUV poměrně nízká, činí 1,6 metru. Velkorysý vnitřní prostor je pak dosažen díky rozvoru o délce 3 metrů. Když jsme u obřích rozměrů, musíme zmínit i kola. Ta přední mají průměr 23 palců, ty zadní dokonce 24 palců.

Aehra | foto: Aehra

Karoserie ve stylu SUV - Coupe má aktivní aerodynamické prvky vpředu i vzadu. I samotná kapota je vlastně integrované křídlo. Další snížení odporu vzduchu je docíleno náhradou klasických zpětných zrcátek kamerami. Velkou specialitou Aehry jsou pak křídlové dveře. Ty vpředu se otevírají podobně, jako u supersportů ze Sant'Agaty a ty zadní pro změnu připomínají gull-wingy z legend jako 300 SL a Delorean.

Aehra | foto: Aehra

Aehra | foto: Aehra

Vůz pohání trojice elektromotorů. Jeden je pro přední kola a dva po ta zadní. Celkový systémový výkon činí 804 koní. Maximální rychlost je omezena na 265 km/h, což je na elektromobil hodně vysoké číslo. Energie pro motory se ukrývá v baterii o kapacitě 120 kWh, což by mělo zaručit dojezd nejméně 800 km.

Aehra | foto: Aehra

První zákazníci by se Aehry měli dočkat někdy okolo roku 2025. Sériový vůz by měl být z 95 % shodný s nyní představeným prototypem. Předpokládá cena by se měla pohybovat mezi 3,9 až 4,4 miliony Kč.