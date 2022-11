Porsche 911 Dakar - když SUV zase přestanou bavit

Přes 10 000 kilometrů off-roadového testování

Při testování vozu se vývojoví inženýři kolem generálního projektového manažera Achima Lampartera neomezili pouze na intenzivní využívání terénních polygonů ve Weissachu. Vývojový tým zkoušel 911 Dakar po celém světě v extrémních podmín-kách na více než půl milionu km včetně více než 10 000 km naježděných v terénu. Například testovací dráha Château de Lastours v jižní Francii byla použita k testování ovladatelnosti na typických rallyových tratích a k jemnému doladění od-pružení. „Všechny dakarské týmy sem přijíždějí, aby před legendární soutěží otesto-valy své vozy ještě v Evropě,“ říká tovární jezdec Porsche Romain Dumas. Francouz byl nejprve překvapen ze zadání řídit novou 911ku v Château de Lastours. Údiv však rychle vystřídal obdiv k energickému výkonu 911 Dakar v terénu. Dokonce ani skoky nebyly díky robustní konstrukci a zvýšené světlosti problém. Stejně tak Porsche 911 Dakar zvládlo s přehledem i sněhové závěje. „Věděl jsem, co 911ka dokáže na silnici,“ říká Dumas. „Ale to, co dokáže i mimo zpevněné cesty, tím jsem byl naprosto uchvácen.“

Walter Röhrl ohromen ovladatelností na sněhu a ledu

Dvojnásobný mistr světa v rallye Walter Röhrl samozřejmě neodolal možnosti vy-zkoušet si 911 Dakar na obrovském testovacím polygonu ve švédském Arjeplogu. Silný led zamrzlých jezer nabízí testovacím jezdcům Porsche ideální základ pro při-bližně z 90 % zhutněný sněhový povrch – realističtější scénář zimy než čistý led. S nízkou adhezí to na sněhu bylo o trakci a přesnosti řízení. Dokonce i v terénu musí Porsche 911 poskytovat přesnou zpětnou vazbu. Röhrl coby ambasador značky neskrýval nadšení: „Řízení vozu je neuvěřitelně zábavné. Všechno funguje tak přesně a klidně. Žádný zákazník Porsche neuvěří, co vůz dokáže, dokud ho sám neřídí.“

Porsche 911 Dakar | foto: Porsche

Intenzivní testovací program ve skalnatých a písčitých pouštích

Nové Porsche 911 Dakar se muselo osvědčit rovněž na rychlých písčitých tratích a ve vysokých dunách. V Dubaji a Maroku testovací jezdci nemilosrdně vodili terénní sportovní kupé po strmých 50metrových dunách při teplotách až 45 °C. „Model 911 Dakar předvedl suverénní výkon i v poušti,“ říká Fank Moser, viceprezident modelové řady 911/718. „Zejména zde může 911 Dakar maximálně využít výhod své koncepce – kombinace nízké hmotnosti, vyšší světlé výšky, výkonného motoru umístěného vzadu a krátkého rozvoru vytváří vzrušující zážitek z jízdy. Zažil jsem to na vlastní kůži na Sahaře.“

Porsche 911 Dakar | foto: Porsche

Bergmeister a Kern překvapeni jízdní dynamikou na každém povrchu

Jörg Bergmeister, ambasador značky Porsche byl při testech překvapen jízdními vlastnostmi nezvykle vysokého sportovního vozu jak na nezpevněném povrchu, tak na asfaltu. „Nikdy bych si nemyslel, že se auto s tak vysokou světlostí a terénními pneumatikami bude chovat jako 911ka na asfaltu,“ říká Bergmeister. Vývojový jezdec Lars Kern byl překvapen také během závěrečných jízd. „Zpočátku jsem neměl odva-hu tlačit vůz na jeho limity. Ale jsem velmi spokojen s ovladatelností na nezpevně-ných površích. Dokonce i ABS je optimalizováno pro brzdění na štěrku. Je úžasné, kolik trakce poskytují terénní pneumatiky. Řídit tohle auto je pecka.“