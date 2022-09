Nový Mercedes-Benz Třída T s modulem Marco Polo

Modul Marco Polo se standardně dodává s lůžkovou jednotkou a na přání obsahuje kuchyňskou sadu do zadní části interiéru. K dispozici bude do konce roku u autorizovaných prodejců Mercedes-Benz. Zájemci si mohou novou Třídu T s modulem Marco Polo poprvé prohlédnout v expozici Mercedesu v hale 16 na veletrhu Caravan Salon v Düsseldorfu, který se koná od 27. srpna do 4. září 2022. Již ve druhé polovině roku 2023 bude navíc následovat kompletně integrovaná kempinková verze na základě kompaktních MPV Mercedes-Benz. Značka s hvězdou tak razantně vstoupí do segmentu nejmenších kempinkových vozů.

Mercedes Benz Marco Polo | foto: Mercedes-Benz

„Trh s obytnými vozy má pro nás strategický význam. Naši pozici na něm nepřetržitě rozšiřujeme. Nová Třída T s modulem Marco Polo je naší odpovědí na rostoucí poptávku po nejmenších kempinkových vozidlech, která jsou stále oblíbenější především v rychle rostoucí komunitě mladých fanoušků života na kolech. Jedním z důvodů je, že díky většinou modulárně koncipované přestavbě mohou být využívána flexibilně jako auto pro každý den, tak i pro kempování. A za druhé se snadno ovládají díky kompaktním vnějším rozměrům a vzhledem k hmotnosti pod tři tuny je lze řídit s řidičským oprávněním skupiny B,“ říká Klaus Rehkugler, vedoucí prodeje a marketingu divize Mercedes-Benz Vans.

Modul Marco Polo přehledně

S modulem Marco Polo lze novou Třídu T proměnit v kompaktní kempinkový vůz:

Standardní lůžková jednotka s plochou dvakrát 1,15 metru nabízí pohodlné spaní dvěma osobám. Ergonomické ležení i v okrajových zónách umožňuje systém bodově elastických talířových pružin a matrace s mimořádnou tloušťkou deset centimetrů. Před použitím se lůžko komfortně vysune dopředu a na něj se položí rozložená matrace. Za jízdy je lůžko se složenou matrací uloženo v zavazadlovém prostoru. Zadní sedadla lze pak používat bez omezení. Vysoký komfort spaní zajišťují kromě toho také standardně dodávané zatemňovací prvky na všechna okna a ventilační mřížka s ochranou proti hmyzu, která je upnuta mezi oknem a rámem. Rovněž standardně se dodávají dvě tašky pro uložení menších věcí, umístěné na oknech mezi střešními sloupky C a D.

Mercedes Benz Marco Polo | foto: Mercedes-Benz

Volitelná kuchyňská jednotka vychází ze zásuvkového systému s funkcemi „Push to Open“ (otvírání mírným stlačením) a „Soft Close“ (měkké dovírání). Její součástí je kuchyňský dřez s dobře přístupnou nádrží na 12 litrů vody, chladicí box o objemu 15 litrů a snadno odnímatelný vařič na plynové kartuše. Další zásuvky nabízejí místo pro uložení příborů, nádobí a potravin. Jsou zde také dvě židle a stůl. Stůl je dodáván se dvěma různými nohami, díky čemuž jej lze rozložit jak venku, tak i upevnit v nové Třídě T za středovou konzolou, což je novinka v tomto segmentu.

Mercedes Benz Marco Polo | foto: Mercedes-Benz

Lůžková i kuchyňská jednotka se v zavazadlovém prostoru zajistí pomocí kotevních bodů. Kompletní modul Marco Polo zvládnou z nové Třídy T vyjmout pár jednoduchými úkony dvě osoby, to samé platí i opačným směrem. Přerod z automobilu pro každodenní provoz na kompaktní kempinkový vůz a zpět tak trvá jen několik málo minut.

Mercedes Benz Marco Polo | foto: Mercedes-Benz

Kompletní modul Marco Polo má stylový, čistý design v antracitovém odstínu. Díky tomu dokonale zapadá do hodnotného interiéru kompaktního MPV Mercedes-Benz. Příslušnost ke značce navíc jednoznačně dokládá hvězda Mercedesu s příslušným nápisem.

Cena modulu Marco Polo bude oznámena v době spuštění objednávek na konci roku.