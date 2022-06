PROGRAM BOHEMKY JDE DO PRODEJE

PROHLÁŠENÍ po závodě: Sainz prý zkusil vše. "Dali jsme do toho maximum," potvrzuje Verstappen

Ne všechna prvenství má Mercedes, nový protikolizní systém vyvinula japonská automobilka

Asistent pro bezpečné opuštění vozidla je nová bezpečnostní funkce, která zabrání nehodám kvůli otevření dveří vozidla do dráhy projíždějícího cyklisty nebo jiného vozu. Kdo by čekal tuto inovaci od krále v disciplíně "jako první na světě" v podání Mercedesu třídy S, byl by na omylu. S tímto systémem totiž přišel Lexus.