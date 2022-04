V anketě Auto roku si vedla dobře i Toyota, ve 3 kategoriích obsadila první místa

V loňském roce se anketa kvůli pandemii koronaviru neuskutečnila, proto byla letos vyhlášena pro novinky za roky 2021 i 2022. Veřejnost mohla ve 27. ročníku ankety hlasovat do 10. dubna.

Nový model Yaris Cross, se kterým Toyota vstoupila do segmentu B-SUV, je postaven na stejné podvozkové platformě GA-B jako nový Yaris. Hlavním rozdílem je však vyšší poloha za volantem i větší světlá výška, vůz je oproti klasickému Yarisu celkově delší, širší a prostornější. Vůz je k mání i jako hybrid nebo s pohonem 4x4.

Toyota Yaris Cross | foto: Toyota

GR Yaris je vyvinutý ve spolupráci s odborníky týmu Toyota Gazoo Racing WRT (World Rally Team). Sportovec ze světa WRC je poháněný přeplňovaným tříválcem o objemu 1,6 litru a používá propracované technologie včetně sportovního systému stálého pohonu všech kol GR-four.

Toyota Yaris GR | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Model Hilux je již od roku 1968 využíván jak v extrémních podmínkách, tak i pro obyčejný zážitek z jízdy. Nejnovější verze přišla s novým výkonnějším motorem o objemu 2,8 litru, promyšleným designem a celkovým pojetím, které přesně vystihuje jeho název Invincible. Hlasování veřejnosti na stránkách www.autoroku.info bylo rozdělené do 10 kategorií a celkově bylo přihlášeno 74 novinek. Pravidla v anketě veřejnosti jsou volnější, takže se do ní dostaly také vozy z individuálního dovozu nebo novinky, které prošly lehkým faceliftem. Do odborné ankety bylo nominováno jen 38 vozů.

Toyota Hilux 2.8D-4D Invincible Sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Účast ve veřejné anketě byla motivována věcnými cenami, přičemž hlavní výhrou je jako tradičně zapůjčení vítězného vozu primární ankety Auto roku na celý rok.