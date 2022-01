Přivítejte dalšího upraveného dobrodruha od Mitsubishi - L200 Mountain Sherpa

Co vše nabízí tento "horský šerpa" oproti klasické L200?

Zvýšený podvozek Oldman EMU, tři uzávěrky diferenciálů (mezinápravového, předního a zadního diferenciálu), M/T pneumatiky Nokian Rockproof, spodní ochranný kryt motoru i podvozku, SAFARI šnorchl, světelná rampa, kryt korby a mnoho dalších doplňků pro ještě více dobrodružství v divoké přírodě a v tom nejnáročnějším terénu.

mitsubishi l200 | foto: Mitsubishi Motors

Kryt ložné plochy a speciální výsuvné ložné plato umožňuje bezpečnou přepravu různých praktických pomůcek pro pobyt v přírodě i možné pracovní využiti například v lese. Na svoje si tak díky speciálu mohou přijít nejen cestovatelé, ale také lesníci, lovci, ochranáři přírody, těžaři a všichni ti, kteří potřebují trávit čas tam, kam se člověk jen tak snadno s obyčejným autem nedostane.

mitsubishi l200 | foto: Mitsubishi Motors

Test expedičního speciálu L200 RockProof EVO 2:

Specifikace vozu

Mitsubishi L200 Double Cab, motor 2,3 DI-D, 6-st. automatická převodovka, redukce, uzávěrka mezinápravového, předního a zadního diferenciálu

mitsubishi l200 | foto: Mitsubishi Motors



Off-roadové úpravy vozidla:

- Zvýšený podvozek Oldman EMU (+ 5cm)

- Pneumatická uzávěrka předního diferenciálu ARB Airlock

- Vzduchový kompresor so zásobníkem a hadicí pro dofukovaní kol

- Zakrytování podvozku ARB (motor, převodovka, nádrž)

- Pevný dvojdílný kryt ložné plochy so zamykáním zadní výklopné stěny včetně těsnění

- Výsuvná podlaha ložné plochy s protiskluzovou úpravou pro jednodušší manipulaci s nákladem

- Safari šnorchl

- Boční ochranné rámy se stupačkami, černé

- Světelná rampa přední LED Bushranger 32" s ovládačem intenzity umístněná nahoře na střešních ližinách s příčníky

- Pracovní světla dozadu 2x LED Bushranger 5,5"

- Terénní pneumatiky Nokian Rockproof M/T 245/75 R17

- Plynová vzpěra zadní výklopné steny pro snadnější otvírání a zavírání

- Odnímatelné tažné zařízení

- Přední vestavěný naviják Predator 12000 so syntetickým lanem a s tažnou silou 5 450 kg

- Brašna s příslušenstvím pro vyprošťovaní

- Bushranger skládací lopata

mitsubishi l200 | foto: Mitsubishi Motors



Zákazníkům, kteří projeví o takovou speciální úpravu zájem, je možné připravit ve spolupráci s autorizovanými dealery návrh, doporučit nejvhodnější technické řešení a doplňky v návaznosti na plánované využití, případně zrealizovat dodání takto upraveného vozu na klíč.