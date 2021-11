Škoda Auto představí na veletrhu čisté mobility e-SALON v Praze (nejenom) své vozy

Druhý ročník e-SALONu v listopadu 2019 navštívilo téměř 25 000 návštěvníků, na akci se akreditovalo 151 odborných novinářů. Jednou z hvězd výstavy se tehdy stala Škoda Superb iV. Také letos obsadí automobilové novinky haly 3 a 4, v hale 2 si návštěvníci budou moci prezentované vozy vyzkoušet. Součástí výstavy budou také doplňky, služby, aplikace a legislativa spojená s alternativními pohony vozidel. K veletrhu e-SALON patří i bohatý doprovodný program zahrnující odborné přednášky, workshopy nebo konferenci Čistá mobilita. Úvodní den bude tradičně patřit médiím a odborníkům, pro širokou veřejnost se akce otevře o den později. Právě ve čtvrtek 11. listopadu od 10:30 hodin proběhne na stánku mladoboleslavské automobilky tisková konference s Jiřím Maláčkem, vedoucím českého zastoupení automobilky Škoda Auto.

Škoda jako lídr českého automobilového trhu bude mít na e-SALONu reprezentativní zastoupení. Na jejím stánku budou hrát hlavní roli 3 exempláře elektromobilu Enyaq iV. Vystavena bude sportovně laděná varianta Sportline i zaváděcí akční model Founders Edition, velkým lákadlem se nepochybně stane ředitelský vůz z letošní Tour de France v originální podobě. Enyaq iV však nebude jediným modelem automobilky Škoda, který se v Letňanech ukáže. Rodinu elektrifikovaných vozů doplní plug-in hybridní varianty modelů Superb a Octavia RS – vždy ve verzi liftback i combi. Návštěvníci veletrhu si mohou automobily nejen detailně prohlédnout, ale také se s nimi svézt. Svoje expozice zde budou mít autorizovaní obchodníci Auto Jarov a Havex-auto, kteří zájemcům zapůjčí připravené vozy Škoda ke krátkým testovacím jízdám.

Škoda Enyaq iV | foto: km.77.com

Veletrh e-SALON se svou komplexností a velikostí od začátku zařadil k významným událostem evropského formátu. Nejinak je tomu letos, kdy pořadatelé očekávají ještě větší návštěvnost než předloni. Toho využívá i Škoda, která mimo svých modelů iV nabídne komplexní pohled na ekosystém elektromobility. Návštěvníci se dovědí, jak si správně vybrat vůz, jak ho nabíjet v domácím či veřejném prostředí, seznámí se s fungováním baterií vozů Škoda a zjistí více o zárukách a servisních nákladech. Chybět nebude ani představení nové firemní strategie NEXT LEVEL – Škoda Strategy 2030, podle níž má značka Škoda být do roku 2030 jednou z 5 nejprodávanějších v Evropě a do svého portfolia zařadit nejméně 3 další plně elektrické modely, které zpřístupní elektromobilitu ještě širšímu okruhu zákazníků.