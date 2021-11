„ID.5 je elektrické, sportovní a elegantní. Naše prémiové SUV kupé s výhradně elektrickým pohonem je dalším milníkem naší strategie ACCELERATE,“ říká Ralf Brandstätter, předseda představenstva značky Volkswagen. „Tento model nabízí náročným skupinám zákazníků potěšení z jízdy s lokálně neutrální bilancí emisí CO2. Vstupujeme s ním do zcela nového segmentu trhu.“

Elegantní a dynamický design, vynikající aerodynamika, dojezd pro každodenní provoz – to jsou největší přednosti nového ID.5 a sportovního ID.5 GTX s pohonem všech kol a dvěma elektromotory. Oba elektromobily jsou novými vrcholnými modely rodiny ID. schopnými překonávat dlouhé vzdálenosti. První elektricky poháněné SUV kupé značky Volkswagen vychází stejně jako všechny modely ID. z modulární platformy pro elektromobily, MEB (Modularer E-Antriebsbaukasten), koncernu Volkswagen.

Volkswagen představil ID.5, své nové SUV kupé | foto: Volkswagen

„ID.5 ztělesňuje karosářskou verzi budoucnosti, která je aerodynamická, expresivní, sportovní a díky platformě MEB má krátké převisy,“ říká Jozef Kabaň, šéfdesignér značky Volkswagen. „Proto se nám navzdory dynamické linii střechy podařilo realizovat velký interiér. V této míře to dosud nebylo možné.“

Nová generace softwaru 3.0 umožňuje aktualizace a instalaci dodatečných funkcí prostřednictvím technologie „Over-the-Air“. ID.5 může díky tomu stále být stále aktuální. Inovativní asistenční systémy, jakým je Travel Assist s kolektivními daty, pracují s prediktivními funkcemi a nabízejí cestujícím zážitky z ještě komfortnější jízdy. Nový parkovací asistent Park Assist Plus s funkcí paměti se dodává na přání a místo řidiče zajistí individualizované zaparkování vozu.

Volkswagen představil ID.5, své nové SUV kupé | foto: Volkswagen

Elektricky poháněné SUV kupé značky Volkswagen má vnější délku 4599 mm (ID.5 GTX: 4582 mm) a na český trh vstoupí na jaře roku 2022. V modelu ID.5 obstarává pohon elektromotor uložený vzadu. V modelu ID.5 GTX tvoří pohon všech kol jeden elektromotor na přední nápravě a jeden elektromotor na zadní nápravě.

„Elektronický manažer jízdní dynamiky je průkopnickým výsledkem vývoje značky Volkswagen,“ říká Thomas Ulbrich, člen představenstva odpovědný za technický vývoj značky Volkswagen. „Manažer jízdní dynamiky je síťově propojený s ostatními důležitými regulačními systémy a v modelu ID.5 GTX spolupracuje také s řízením pohonu všech kol. Tím se podařilo posunout potěšení ze sportovní jízdy, trakci a aktivní bezpečnost na zcela novou, vrcholnou úroveň.“

Všechny varianty pohonu modelu ID.5 používají velkou akumulátorovou baterii, která umožňuje cestování na dlouhé vzdálenosti. Nízký součinitel aerodynamického odporu vzduchu 0,26, resp. 0,27 (ID.5 GTX) zvyšuje hospodárnost a prodlužuje dojezd. K tomu přispívá také integrovaný spoiler na aerodynamicky tvarovaném zadním výklopném víku s širokým úhlem otevření. Pro optimální obtékání karoserie vzduchem se elektrické žaluzie na přídi otvírají až v okamžiku, kdy je chladicí vzduch zapotřebí.

Volkswagen představil ID.5, své nové SUV kupé | foto: Volkswagen

Nové elektricky poháněné SUV kupé značky Volkswagen působí z každé perspektivy originálně a jedinečně. Charakteristická technologie LED se světelnými liniemi na přídi (na přání) a zádi nezaměnitelně prozrazuje, že je ID.5 členem rodiny ID. Elektricky poháněné SUV kupé se od světového modelu ID.4 odlišuje mimo jiné nově navrženým nárazníkem, lakovaným obložením dveří a novou linií střechy. Výrazný design kupé je snadno rozpoznatelný. ID.5 GTX má ještě dynamičtější vzhled díky většímu otvoru pro přívod vzduchu, sériově dodávaným světlometům IQ.Light-LED Matrix s inteligentními dálkovými světly a zadním svítilnám LED 3D. Manažer jízdní dynamiky síťově propojuje regulační systémy pohonu a podvozku. Nejlepší možnou jízdní dynamiku zajistí na přání dodávaný podvozek DCC s adaptivními tlumiči. V provozním režimu D využívají modely ID.5 a ID.5 GTX funkci plachtění, v modu B rekuperaci kinetické energie.

Nový druh karoserie a prostorový koncept ve stylu luxusního salonku umocňují inovační sílu značky Volkswagen a její rodiny ID. Navzdory designu ve stylu kupé nabízí ID.5 na sedadlech vzadu jen o 12 mm méně prostoru pro hlavu než Volkswagen ID.4. Dlouhý rozvor náprav, 2766 mm, umožnil vytvořit stejně prostorný interiér, jaký nabízí o třídu větší SUV.

Volkswagen představil ID.5, své nové SUV kupé | foto: Volkswagen

Zavazadlový prostor má objem až 549 litrů. Materiály a zpracování dosahují prémiové úrovně. Materiály čalounění se liší v závislosti na variantě interiéru. Na přání dodávaná Top sportovní sedadla zdobí perforovaná loga ID. v horní části opěradla.

Volkswagen představil ID.5, své nové SUV kupé | foto: Volkswagen

Velmi moderní digitální přístrojová deska nabízí nový koncept ovládání. Displej řidiče a displej multimediálního systému s vysokým rozlišením ohromí brilantní kvalitou zobrazování. Inovativní Head-up displej s rozšířenou realitou, dodávaný na přání, promítá dodatečné informace do zorného pole řidiče. Nový ID. Software 3.0 zlepšuje mimo jiné hlasové ovládání hovorovým jazykem („Ahoj ID.“). Hlasové ovládání je učenlivé a v režimu online využívá přístup k informacím v cloudu. Příjemnou atmosféru za tmy dotváří dekorační osvětlení, dodávané na přání s až 30 barvami světla. Služby We Connect Services poskytují řidiči dopravní zpravodajství online v reálném čase, aktualizace mapových podkladů online, informace o nabíjecích stanicích, webové rádio a mnoho dalších funkcí.

Volkswagen představil ID.5, své nové SUV kupé | foto: Volkswagen

Volkswagen posouvá bezpečnost na novou úroveň komunikací Car2X. Výměna dat mezi kompatibilními vozidly Volkswagen a příjem signálů infrastruktury v okruhu až 800 metrů probíhá lokálně během zlomků sekundy. Řidič tak může být upozorňován na nebezpečná místa, nehody a stojící dopravu. Upozornění jsou vizuálně zvýrazněna systémem ID. Light na přístrojové desce.

Volkswagen vstupuje s modely ID.5 a ID.5 GTX do nového segmentu trhu, a urychluje tak v rámci strategie ACCELERATE svou elektrickou ofenzivu ve všech automobilových třídách. Do roku 2030 budou elektromobily tvořit nejméně 70 procent prodeje značky Volkswagen v Evropě, což je více než jeden milion vozů. V Severní Americe a Číně dosáhne podíl elektromobilů minimálně 50 procent. Volkswagen bude uvádět na trh nejméně jeden nový elektromobil ročně, aby dosáhl vytyčených cílů. Již do roku 2030 klesnou emise CO2 na vozidlo až o 40 procent. Na své „cestě k nulovým emisím“ („Way to ZERO“) chce být společnost bilančně klimaticky neutrální nejpozději v roce 2050.

Nový model ID.5 i sportovní vrcholná verze ID.5 GTX s pohonem všech kol a dvěma elektromotory se vyrábí v závodě Cvikov a Volkswagen předává tyto elektromobily zákazníkům s neutrální bilancí emisí CO2. Při 100% nabíjení zelenou elektrickou energií mohou tyto vozy jezdit již dnes s téměř neutrálním vlivem na klima. Volkswagen nabízí v rámci programu We Charge nejrychleji rostoucí ekosystém pro komfortní, síťově propojené a trvale udržitelné nabíjení. Součástí tohoto ekosystému je již cca 250 000 nabíjecích přípojek v celé Evropě. Prostřednictvím sériově dodávaného kabelu Mode 3 lze elektricky poháněné SUV kupé nabíjet střídavým proudem a výkonem až 11 kW i na cestách. Na rychlonabíjecích stanicích lze u vozů se sériovou výbavou využívat nabíjecí výkon až 135 kW.

1) ID.5 / Vozidlo se zatím neprodává.

2) ID.5 GTX / Vozidlo se zatím neprodává.