Cool obytňák z Ruska, projede všude a má i kamínka na dřevo

Jako základ pro off-roadový obytňák posloužil GAZ Sadko Next s prodlouženým rozvorem (4515 mm) a kabinou s dvěmi řadami sedadel. Obytná nástavba má ocelovou kostru a vnější panely jsou z kompozitních materiálů. Nástavba navazuje na původní kabinu, a tak je možné z ní volně přecházet do obytné částí. Do ní se lze dostat též zadními křídlovými dveřmi. Světlo se dovnitř dostává přes boční okna a hlavně přes velké střešní okno umístěné nad jídelním stolem.

Obytný GAZ Sadko Next | foto: carakoom.com

V obytné části se nachází rozkládací postel, jídelní stůl, lednička a velké množství odkládacích boxů a polic. Dále je zde koupelna s chemickou toaletou a toaletním stolkem s umyvadlem. To není nic, co bychom neznali z jiných obytných vozů. Ale co jen tak nějaký bydlík nemá, je nezávislé topení v podobě kamínek na tuhá paliva, což je velká frajeřina. Elektrická síť je rozvedena s napětím 220 voltů a je živena benzínovým generátorem. Ve stropě se nachází LED osvětlení.

Podvozek expedičního bydlíka zůstal sériový bez jakýchkoli úprav. GAZ Sadko Next je poháněn přeplňovaným vznětovým čtyřválcem YMZ-53443 o objemu 4,43 litrů. Ten je naladěný na výkon 110 kW (150 koní) a dosahuje 490 N.m. točivého momentu. Výkon motoru putuje na všechna čtyři kola přes pětistupňovou manuální převodovku doplněnou o redukci. Vůz disponuje trojicí uzamykatelných diferenciálů, světlou výškou 315 mm a je schopen překonat brod hluboký 120 cm.

Cenu za svůj terénní obytný vůz společnost Nižnij Novgorod Forward sdělí případnému zákazníkovi individuálně. Samotný GAZ Sadko Next je ve své domovině k mání v přepočtu od 1,050 milionů Kč.