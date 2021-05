Tesla Roadster SpaceX je doslova raketa na kolech

Elon Musk se nechal slyšet, že jeho Tesla Roadster s příplatkovým balíčkem SpaceX zvládne akcelerovat z 0 na 60 MPH (96 km/h) za dech beroucí 1,1 sekundy. Jak je to vůbec možné a co obsahuje onen balíček SpaceX? Na to vám odpovíme v následujícím článku.