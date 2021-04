Šéf Toyoty Akio Toyoda zvolen osobností automobilového světa roku 2021

Ocenění World Car Person of the Year se udílí od roku 2018 osobnostem, které významně přispěly ke globálnímu automobilovému průmyslu. Je to jedno ze šesti ocenění udělených každoročně programem World Car Awards založeným v roce 2003.

„V roce 2020 zůstala Toyota pod jeho vedením zisková, a to navzdory Covid-19, čímž ochránil pracovní místa po celém světě. Udržuje stabilní tempo vývoje Toyoty v éře propojených, autonomních, sdílených a elektrických technologií. Zahájil také stavbu Woven City, skutečného prototypu města budoucnosti. Navíc se sám aktivně účastní motoristického sportu jako řidič,“ uvedla The World Car Awards ve svém prohlášení.

V reakci na to prezident Toyoda řekl: „Jménem všech 360 000 členů týmu Toyota po celém světě vám děkuji za tuto obrovskou čest. Pokud vám to ale nevadí, rád bych toto ocenění změnil z osobnost roku na tým roku, protože právě díky kolektivnímu úsilí všech našich zaměstnanců, prodejců a dodavatelů se Toyota skutečně stala tím, čím je dnes.“

Pětašedesátiletý Akio Toyoda nastoupil do Toyoty v roce 1984. Poté, co pracoval v mnoha různých oblastech podnikání v Japonsku a v zámoří, nastoupil do představenstva Toyota Motor Corporation v roce 2000. Poté zastával další hlavní a výkonné pozice viceprezidenta, než se stal prezidentem automobilky v roce 2009.