Malá Tesla Model Q se představí do léta 2025? Cena by neměla přesáhnout 640.000

Tesla dlouho slibovala příchod cenově dostupného modelu, který by otevřel brány elektrické mobility širší veřejnosti. Elon Musk již několikrát na investičních konferencích zdůraznil, že společnost má v plánu vyvinout auto, které bude nejen ekologické, ale také cenově přístupné. Zatímco o malém voze na bázi Modelu 3 se už mluví spíše jako o vzdálené budoucnosti, model Q, menší crossover odvozený od Modelu Y, by mohl být tím, co se Tesle podaří přivést na trh mnohem dříve. Podle informací se plánuje jeho uvedení již v první polovině roku 2025.

Model Q by měl být kompaktní, s délkou kolem čtyř metrů, což je ideální pro městské prostředí, kde je poptávka po menších vozidlech s dostatečným prostorem pro každodenní použití. S cenovkou okolo 25 000 eur (asi 640.000 korun) by mohl konkurovat nejen tradičním automobilkám, ale i dalším elektrickým výrobcům, kteří se snaží nabídnout dostupnější alternativy. Pokud se Tesla skutečně dostane na tento cenový bod, mohlo by to znamenat zásadní zlom na poli elektrických aut a urychlit přechod ke klimaticky šetrné dopravě.

Finanční ředitel Tesly Vaibhav Taneja na lednové konferenci pro investory potvrdil, že levnější model automobilky dorazí na trh v první polovině roku 2025. Jeho slova podporují i uniklé informace z Deutsche Bank z prosince 2024, které naznačují, že Tesla už pracuje na cenově dostupnějším elektromobilu.

Uvedení na trh potvrdil i vedoucí vztahů s investory Travis Axelrod na exkluzivním setkání s Deutsche Bank. Nový elektromobil by měl stát méně než 30 000 dolarů, přičemž se spekuluje i o ceně pod 25 000 dolarů. Bude postaven na nejnovější platformě Tesly a ponese kódové označení „Redwood“. Očekává se, že vůz bude o 15 % menší a o 30 % lehčí než Model Y, což znamená délku pod čtyři metry.

Tesla chce dosáhnout nízké ceny především díky optimalizaci výroby. Výroba Modelu Q by měla být až o 50 % levnější než u Modelu 3, což bude možné díky novým výrobním technologiím, včetně gigacastingu. Automobilka navíc poprvé vsadí výhradně na lithium-železofosfátové (LFP) baterie, které jsou levnější než dosud používané články NMC. Model Q by měl být dostupný s kapacitou baterií 53 kWh a 75 kWh, přičemž nabídne varianty s jedním i dvěma motory.

Očekává se, že verze s větší baterií dosáhne dojezdu přes 500 km podle WLTP. Tesla se snaží nový model dostat na trh co nejdříve, protože v roce 2025 si stanovila ambiciózní cíl růstu prodejů o 25 až 30 %. Model Q by měl hrát klíčovou roli v dosažení tohoto cíle a pomoci Tesle oslovit širší zákaznickou základnu díky výrazně dostupnější ceně.