Evropský autoprůmysl v krizi: Škoda Auto propustí 6000 lidí, Audi zavírá továrnu

Šéf Škody Auto Klaus Zellmer dnes oznámil zásadní redukci pracovních míst, která postihne zhruba 15 % zaměstnanců automobilky v Česku. To by znamenalo ztrátu téměř 6000 pracovních míst, přičemž největší dopad se očekává na agenturní pracovníky, kteří tvoří asi desetinu celkového počtu. Redukce však zasáhne i kmenové zaměstnance. Uvedl to ekonom Lukáš Kovanda.