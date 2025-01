Apple CarPlay: Nová verze již brzy?

Chystá se revoluce v palubních systémech? Nové informace naznačují, že Apple brzy spustí vylepšený CarPlay s řadou inovací. Co přinese a kdy se ho dočkáme? Naznačil to německý AutoBild.

V červnu 2022 Apple odhalil novou verzi svého systému CarPlay a představil spolupráci s řadou renomovaných automobilek, včetně Audi, Land Rover, Ford, Mercedes a Volvo. Od té doby se automobiloví nadšenci a odborníci netrpělivě ptají, kdy se nový CarPlay dostane na trh. Nyní se objevují silné indicie, že jeho oficiální spuštění by mohlo být za rohem.

Podle informací od „MacRumors“ a dalších zdrojů, Apple podal různé dokumenty u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) na ochranu designu nového softwarového systému. Mezi těmito dokumenty jsou i obrázky, které ukazují nástroje a návrhy rozhraní pro novou generaci CarPlay. To naznačuje, že Apple se blíží k finálním přípravám na oficiální uvedení systému.

Zveřejněné skici nenabízejí mnoho nových informací o samotném systému, ale přece jen si zaslouží pozornost jeden zajímavý detail: logo Audi, které je jasně vidět na displeji virtuálního sdruženého přístroje. To by mohlo naznačovat, že německá automobilka, patřící do koncernu VW, bude hrát klíčovou roli při implementaci nové verze CarPlay.

I přes nové informace zůstává stále nejasné, kdy nový CarPlay skutečně uvidí světlo světa. Apple uváděl, že nový systém představí na konci roku 2024. To se ale nestalo.

Apple nekomunikuje ohledně nového CarPlay, přičemž pokusy webu Motor1 o kontaktování společnosti se setkaly s nulovou odezvou. E-maily a telefonní hovory na mediální oddělení a zákaznickou linku nás vedly pouze k dalším e-mailovým pokynům. Tato mlčenlivost není příznivá pro budoucnost technologie.

Nový CarPlay slibuje přizpůsobitelný a více obrazovkový zážitek, který zahrnuje digitální displeje pro řízení a integraci funkcí jako je ovládání teploty a adaptivní tempomat. Tato ambiciózní změna vyžaduje úzkou spolupráci s výrobci automobilů, což se ukazuje jako problém, zejména u značek jako General Motors. Některé automobilky, jako Porsche a Aston Martin, byly zmíněny jako partneři, ale ani jedna neodpověděla na žádost o aktualizaci.

Znamená to, že Apple opouští svůj ambiciózní systém? Lidé z 9to5Mac si to nemyslí. V nedávné zprávě tvrdí, že našli několik odkazů na „CarPlayHybridInstrument“ v kódu iOS 18.3 beta 2, který byl vydán vývojářům 7. ledna. To by mohlo odkazovat na funkci více obrazovek, kterou Apple popsal pro nový CarPlay, což naznačuje práce stále pokračují. Nebo to může být nová funkce pro stávající systém. Dokud Apple nepromluví, nikdo neví.