Nová jednoduše fungující aplikace Uberu zvyšuje bezpečnost pasažérů

Novinka je volitelnou bezpečnostní funkcí a uživatelé si ji snadno zapnou přímo v Nastavení aplikace Uberu, a to klepnutím na volbu „Zkontroluj, jestli nasedáš správně“. Zde uživatel přepínačem zapne ověřování pomocí PIN a následně si vybere, jestli má tato kontrola probíhat při každé jízdě, nebo jen u jízd ve večerních a nočních hodinách (konkrétně mezi 21. hodinou večerní a 6. hodinou ranní). Jakmile je funkce jednou povolena, pasažérům se vždy ihned po objednání jízdy zobrazí náhodně vygenerovaný bezpečnostní PIN kód. Když vůz dorazí na místo, řidič do aplikace jednoduše zadá kód, který mu pasažér ukáže či nadiktuje, a systém okamžitě vyhodnotí, zda se jedná o PIN, který patří k dané objednávce. Obě strany si tedy mohou snadno a spolehlivě ověřit, že správný člověk nastupuje do správného auta.

Máte rádi auta? Hledáme nové lidi do redakce. Napište nám na redakce@autoroad.cz a staňte se naším redaktorem.

Uber svým pasažérům v aplikaci vždy dopředu ukazuje SPZ a informaci o modelu vozu, který pro ně jede, i křestní jméno a fotografii řidiče. Každý pasažér si tedy může před jízdou snadno ověřit, zda informace zobrazené v aplikaci odpovídají realitě. Nová funkce ověření skrze bezpečností PIN je však další možností, jak získat naprostou jistotu, že se skutečně jedná o ten správný vůz.

„Tato volitelná bezpečnostní funkce uživatelům pomůže, aby se před cestou mohli ujistit, že nasedají stoprocentně do toho správného Uberu. Je to dobrá ukázka toho, jak nám technologie pomáhá cestovat bezpečněji, než bylo kdy dříve možné. Pro nás se zároveň jedná o další z mnoha kroků v rámci snahy dlouhodobě nastavovat bezpečnostní standardy a být v oblasti ochrany řidičů i pasažérů vzorem pro celé odvětví,“ komentuje novinku Štěpán Šindelář, provozní manažer Uberu pro Českou republiku.

Hlavní bezpečností funkce zahrnují:

- Informace o objednané jízdě: Ještě než je cesta zahájena, aplikace Uber pasažérům vždy ukazuje model vozu, jeho SPZ a rovněž jméno, fotografii a hodnocení řidiče

- Anonymizace telefonních čísel: Veškerá telefonická i SMS komunikace mezi pasažérem a řidičem je anonymizována a telefonní čísla obou stran jsou skryta

- GPS tracking: Každá jízda může být od začátku do konce trasována s pomocí GPS

- Sdílení informací o cestě: Uživatel si může vybrat až pět osobních kontaktů, se kterými bude chtít sdílet informace o své cestě. Jeho jízdu Uberem tak mohou v reálném čase kontrolovat například přátelé či rodinní příslušníci

- Nouzové tlačítko: Pouhým stisknutím tlačítka v aplikaci se mohou pasažéři i řidiči kdykoli okamžitě obrátit na tísňovou linku

- Kontrola jízdy (RideCheck): Pokud je jízda na delší dobu přerušena, Uber automaticky kontaktuje řidiče i pasažéra a ujistí se, že vše probíhá, jak má