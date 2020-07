JE TO MÁLO NEBO MOC? Hyundai prozradil, kolik prodal SUV Hyundai Kona Electric

Model Kona Electric je oceňován za dojezd, který je nejdelší ve své třídě, možnost rychlého nabíjení a rozsáhlou bezpečnostní i komfortní výbavu.

V dubnu 2020 byl vyhlášen „Nejlepším malým rodinným vozem“ (Best Small Family Car) v prvním ročníku ankety TopGear Electric Awards, a to na základě pozoruhodných výkonů během 24h jízdy evropskými zeměmi o celkové délce 1600 km. Rovněž letos jmenovala renomovaná americká mediální společnost U.S. News & World Report model Kona Electric „Nejlepším elektromobilem“ (Best Electric Vehicle). V roce 2019 zařadil magazín WardsAuto model Kona Electric na svou listinu 10 nejlepších pohonů. Britský časopis Auto Express udělil v roce 2018 tomuto modelu ocenění „Cenově dostupný elektromobil roku“ (Affordable Electric Car of the Year). Elektromobil sehrál významnou roli také v rozhodnutí španělského deníku ABC o vítězství modelové řady KONA v anketě „Nejlepší vůz roku deníku ABC“ (ABC’s Best Car of the Year). Kona Electric je navíc i držitelem titulu „Severoamerický užitkový vůz roku 2019“ (2019 North American Utility Vehicle of the Year).

Hyundai využívá úspěchy modelu Kona Electric v rámci svého pokračujícího úsilí o realizaci mobility s nulovými emisemi, která je zásadní součástí její dlouhodobé strategie. Cílem společnosti je prodávat do roku 2025, kromě modelů s palivovými články, ročně také 560 000 elektromobilů napájených z akumulátorů.