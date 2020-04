Velká automobilka pečlivě vyvrací zažité předsudky... Jak se jí to daří?

Mýtus: Elektromobily mají krátký dojezd.

Skutečnost: Technologie akumulátorů pro elektromobily se neustále vyvíjí, takže vzdálenost, kterou elektromobil ujede na jedno nabití, se postupně prodlužuje. Nejnovější generace modelu Kona Electric s akumulátory o kapacitě 64 kWh překoná na jedno nabití až 484 km. Díky tomu je praktickým a všestranným automobilem pro rozmanité provozní účely. Hodí se nejen ke krátkým cestám po městě a každodennímu dojíždění, ale také pro cestování na dlouhé vzdálenosti a dálkové jízdy.

Hyundai Kona Electric | foto: Michal Dokoupil / AutoRoad.cz

Mýtus: Elektromobily jsou příliš drahé.

Skutečnost: Přestože elektromobily stojí při pořízení nového vozu v průměru více než automobily poháněné spalovacími motory, cenový rozdíl se zmenšuje. Mnoho evropských zemí nabízí odpočty daně a vládní podpory, které kompenzují vyšší náklady na pořízení elektromobilu.

Při kupním rozhodování je také důležité uvažovat o celkových nákladech na vlastnění elektromobilu, tzv. TCO (Total Cost of Ownership). Řada studií ukázala, že TCO pro elektromobily jsou porovnatelné s vozidly na benzin nebo dokonce i o trochu nižší. Důvodem nejsou jen v některých částech světa výhodnější ceny elektrické energie v porovnání s benzinem, ale také nižší náklady majitelů elektromobilů na jejich údržbu a opravy.

Další veličinou, kterou je nutné sledovat, je zůstatková hodnota. Elektromobily si na trhu s použitými vozidly obvykle zachovávají vyšší procento své původní hodnoty v porovnání s automobily se spalovacími motory. Elektromobily Hyundai si vedou v tomto ohledu mimořádně dobře, mimo jiné i díky pětileté záruce bez omezení ujetých kilometrů na celý vůz a osmileté záruce s omezením na 160 000 km na trakční akumulátor.

Podle dat, zveřejněných v nezávislé specializované příručce Autovista Intelligence, si Kona Electric udrží na pěti největších evropských trzích v průměru 47,2 procenta své původní hodnoty. Kona Electric bude mít podle těchto předpokladů jednu z nejvyšších zůstatkových hodnot v porovnání s nejdůležitějšími konkurenty na trhu s elektromobily. Nedávná vylepšení modelu Hyundai Kona Electric, například prodloužený dojezd, vylepšená konektivita a nabíjecí technika, přispějí dokonce k dalšímu zvýšení jeho zůstatkové hodnoty.

Hyundai IONIQ, první vůz na světě nabízený se třemi různými alternativními pohony, získal dva roky v řadě ocenění „Šampion zůstatkové hodnoty“. Ocenění bylo uděleno na základě prognózy zůstatkové hodnoty po čtyřech letech provozu a 10 000 ujetých kilometrech ročně podle analýzy uskutečněné největším německým motoristickým časopisem Auto Bild a nezávislou poradenskou společností pro výzkum trhu Schwacke GmbH.

Mýtus: Není dost míst pro nabíjení elektromobilu.

Skutečnost: V roce 2019 bylo v Evropě registrováno přibližně 165 000 veřejných nabíjecích stanic pro elektromobily, včetně více než 17 000 vysokovýkonných stanic pro rychlé nabíjení. V České republice je řidičům k dispozici více než 400 veřejných nabíjecích míst. Tato čísla neustále rostou. Rostoucí počty pracovišť, supermarketů a veřejných parkovišť nyní nabízejí i bezplatné nabíjení. Zákazníci, kteří si chtějí nabíjet svůj elektromobil doma, mohou používat standardní elektrickou zásuvku a kabel dodávaný s vozidlem (včetně integrované řídicí jednotky) pro nabíjení přes noc. Nebo si mohou nainstalovat nástěnnou nabíječku (tzv. wallbox) pro rychlejší nabíjení.

Kona Electric je na přání vybavena třífázovou palubní nabíječkou o výkonu 10,5 kW, která je kompatibilní s veřejnými jednofázovými nebo třífázovými nabíjecími stanicemi se střídavým proudem a také s nástěnnými nabíječkami v soukromých domácnostech. Díky tomu se výrazně zkrátily doby nabíjení: verze s kapacitou 39 kWh je na 100 procent nabita za 4 hodiny 50 minut, nabíjení verze s kapacitou 64 kWh trvá 7 hodin 30 minut.

Hyundai představuje vylepšený model KONA Electric pro nový modelový rok | foto: Hyundai

Mýtus: Nabíjet elektromobil za deště je nebezpečné.

Skutečnost: Elektromobily a jejich nabíjecí systémy jsou odolné vůči všem povětrnostním podmínkám a jsou vybaveny moderními technologiemi, díky nimž jsou stejně bezpečné jako automobily na benzin, či dokonce bezpečnější. Řidiči mohou bez jakýchkoli problémů a obav nabíjet svůj elektromobil i za deště.

Kona Electric poskytuje maximální pocit jistoty také za jízdy, protože je vybavena nejmodernějšími aktivními bezpečnostními a asistenčními technologiemi Hyundai SmartSense. Mezi ně patří mimo jiné asistent pro odvrácení kolize s překážkou vpředu FCA (Front Collision Avoidance Assist) s detekcí chodců, asistent pro sledování slepého úhlu BCW (Blind Spot Collision Warning) včetně asistenta pro upozorňování na vozidla přijíždějící ze stran při couvání RCCW (Rear Cross Traffic Collision Warning), asistent pro jízdu v jízdním pruhu LKA (Lane Keeping Assist), asistent pro rozpoznávání únavy řidiče DAW (Driver Attention Warning), asistent pro sledování omezení rychlosti ISLW (Intelligent Speed Limit Warning), asistent dálkových světel HBA (High Beam Assist), chytrý tempomat SCC (Smart Cruise Control) s funkcí Stop and Go a asistent řízení v jízdním pruhu LFA (Lane Following Assist).

Hyundai Kona Electric | foto: Michal Dokoupil / AutoRoad.cz

Mýtus: Na trhu není žádný elektromobil pro moje potřeby.

Skutečnost: V uplynulých letech se výběr elektromobilů nabízených na trhu značně rozšířil. Současné elektromobily pokrývají segmenty od malých vozů do města až po SUV a vycházejí vstříc požadavkům rozmanitých životních stylů.

Model Kona Electric je prvním malým SUV s elektrickým pohonem, uvedeným na evropský trh. Jeho specifická konstrukce byla koncipována pro aktivní životní styl. Nová homologace verze s kapacitou 64 kWh umožňuje zákazníkům připevnit k vozidlu nosič jízdních kol na tažné zařízení s nosností až 100 kg. Maximální přípustné zatížení střechy je 80 kg.

Mýtus: Elektromobily není radost řídit.

Skutečnost: Elektromobily jsou v porovnání s automobily se spalovacími motory tišší a nabízejí plynulejší a komfortnější jízdu. Mnoho elektromobilů překonává varianty se spalovacími motory intenzivní akcelerací a mohou se pochlubit dokonce i vylepšenou jízdní dynamikou díky nízkému uložení těžkých akumulátorů, tedy nižšímu těžišti. Kona Electric je výkonné SUV. S nejvyšším výkonem 204 k a maximálním točivým momentem 395 Nm dosahuje nejvyšší rychlosti 167 km/h. Z 0 na 100 km/h dokáže zrychlit za pouhých 7,9 sekundy. Elektrický pohon se navíc ovládá intuitivně elektronicky propojeným ovládacím modulem – jízdní režimy se mění pouhým stisknutím tlačítka. Brzdová soustava umožňuje řidiči nastavit intenzitu rekuperace pomocí páček pod volantem. Systém získává zpět elektrickou energii, kdykoli je to možné. Řidič může vozidlo dokonce zastavit, aniž by použil brzdy. Brzdová soustava s integrovanou rekuperační funkcí je navíc propojena s radarovým senzorem. Funkce chytrého zpomalování rekuperací je díky tomu automaticky řízena v závislosti na vpředu jedoucím vozidle.

Mýtus: Elektromobily nevypadají dobře.

Skutečnost: Model Kona Electric je na ulici nepřehlédnutelný díky svému designu s elegantními, výrazně tvarovanými liniemi, výkonnými Bi-LED světlomety a aerodynamicky optimalizovanými 17“ koly z lehké slitiny. Příď je vybavena jedinečnou uzavřenou maskou chladiče, která vozu propůjčuje moderní a čistý vzhled. Zákazníci si mohou celkový styl individualizovat výběrem z více než 20 různých kombinací barev karoserie.