Očekávaný nárůst zůstatkové ceny Hyundai KONA Electric. Díky čemu?

Nedávná vylepšení modelu Hyundai KONA Electric přispěla podle nejnovějších dat, zveřejněných v nezávislé specializované příručce Autovista Intelligence, ke zvýšení jeho zůstatkové hodnoty. Prognóza průměrné hodnoty po třech letech a ujetí 60 000 km vzrostla o 6,4 procenta v porovnání s předchozím modelovým rokem.

Elektromobil KONA Electric, který se před nedávnem začal vyrábět v modernizované podobě také v České republice, nabízí nový informační a zábavní systém s 10,25“ displejem, telematickým systémem Bluelink a službami síťově propojeného automobilu, jakož i třífázovou palubní nabíječku o výkonu 10,5 kW pro rychlejší nabíjení. Nová specifikace pneumatik, zařazená do výbavy od letošního roku, navíc prodlužuje dojezd až o 8 procent, na celkových až 484 km (podle normy WLTP).

Hyundai představuje vylepšený model KONA Electric pro nový modelový rok | foto: Hyundai

KONA Electric si podle prognózy pro pět největších evropských trhů udrží v průměru 47,2 procenta své původní hodnoty. Zůstatkové hodnoty na jednotlivých trzích sahají od 37,5 procenta do 59,7 procenta. Jedná se o prognózu ceny po třech letech a ujetí 60 000 km při poskytnutí vozu prodejci na protiúčet. Prognóza byla sestavena na základě prodejní ceny, distribučního mixu, konkrétní specifikace vozu a dalších faktorů. Příslušná data byla shromážděna v Německu, Velké Británii, Itálii, Francii a Španělsku. Data také ukazují, že KONA Electric bude mít podle těchto předpokladů jednu z nejvyšších zůstatkových hodnot v porovnání s nejdůležitějšími konkurenty na trhu s elektromobily.

Kompaktní SUV Hyundai Kona Electric zvládlo v rámci 24hodinového testu ujet celkem 1 823 km | foto: Hyundai

Prognóza zůstatkové hodnoty modelu KONA Electric na důležitých trzích v porovnání s nejdůležitějšími konkurenčními elektromobily

Německo

Peugeot e-208: zůstatková hodnota 49,5 %

KONA Electric (64 kWh): zůstatková hodnota 49 %

Opel/Vauxhall Corsa-e: zůstatková hodnota 47,2 %

BMW i3: zůstatková hodnota 40,9 %

Velká Británie

KONA Electric (64 kWh): zůstatková hodnota 59,7 %

BMW i3: zůstatková hodnota 44,9 %

Peugeot e-208: zůstatková hodnota 44,6 %

Opel/Vauxhall Corsa-e: zůstatková hodnota 43,2 %

Španělsko

Peugeot e-208: zůstatková hodnota 45,9 %

KONA Electric (64 kWh): zůstatková hodnota 41,9 %

Opel/Vauxhall Corsa-e: zůstatková hodnota 41,9 %

Peugeot e-2008: zůstatková hodnota 41,0 %

Itálie

KONA Electric (64 kWh): zůstatková hodnota 48,0 %

BMW i3: zůstatková hodnota 47,3 %

Opel/Vauxhall Corsa-e: zůstatková hodnota 46,9 %

Peugeot e-208: zůstatková hodnota 43,8 %

Francie

Opel/Vauxhall Corsa-e: zůstatková hodnota 40,2 %

Peugeot e-2008: zůstatková hodnota 39,3 %

Peugeot e-208: zůstatková hodnota 38,3 %

KONA Electric (64 kWh): zůstatková hodnota 37,5 %

Prognózu nejvyšší zůstatkové hodnoty ve Velké Británii potvrzují také data zveřejněná společností CAP Automotive, která předpovídá zůstatkovou hodnotu 52,3 procenta po třech letech při prodeji modelu KONA Electric na protiúčet u dealera.

„S modelem KONA Electric nabízíme produkt, který poskytuje jeden z nejdelších dojezdů ve své třídě, vyspělou konektivitu a nadstandardní bezpečnostní výbavu. To vše završuje odvážný design karoserie SUV segmentu B. Všechny tyto faktory přispívají k nejvyšším zůstatkovým hodnotám ve své třídě,“ říká Olivier Ferry, vedoucí oddělení fleetových prodejů a remarketingu ve společnosti Hyundai Motor Europe. „Prognóza zůstatkové hodnoty, společně s naší pětiletou zárukou bez omezení ujetých kilometrů a osmiletou zárukou na vysokonapěťovou sadu akumulátorů s omezením na 160 000 km, zvyšuje pro naše zákazníky atraktivitu již tak neodolatelné nabídky dlouhodobého vlastnění elektromobilu KONA Electric.“

K úspěchu modelu KONA Electric přispívá dlouhý dojezd a moderní design

Dlouhý dojezd modelu KONA Electric je jedním z klíčových faktorů jeho úspěchu, protože dojezd patří mezi hlavní kritéria zákazníků při výběru elektromobilu. Nejnovější generace modelu KONA Electric je nabízena ve verzi s 64kWh sadou akumulátorů, která umožňuje ujet až 484 km na jedno nabití akumulátorů, nebo s akumulátory o kapacitě 39 kWh, jež postačuje k překonání vzdálenosti až 305 km.

Dalším pozitivním faktorem je karoserie SUV s odvážným, svalnatým designem. Poptávka zákazníků po vozech kategorie SUV je historicky nejvyšší a KONA Electric je oblíbenou volbou díky svým výrazným tvarům, světlometům LED a aerodynamickým 17“ kolům z lehké slitiny. Vyspělé funkce v oblastech bezpečnosti a konektivity vycházejí vstříc požadavkům zákazníků a pětiletá záruka Hyundai bez omezení ujetých kilometrů ve spojení s osmiletou zárukou na vysokonapěťovou sadu akumulátorů, s omezením na 160 000 km, přispívají k velmi pomalé ztrátě hodnoty v delším časovém období.

Malé SUV již od své premiéry obdrželo řadu prestižních ocenění, mezi něž patří zařazení do seznamu 10 nejlepších pohonů v roce 2019 společností WardsAuto (WardsAuto 10 Best Engine List) a udělení titulu Affordable Electric Car of the Year (Cenově dostupný elektromobil roku) v rámci ankety Auto Express New Car Awards. V prosinci 2019 jmenoval spotřebitelský časopis Which? model KONA Electric „Produktem roku“ – elektromobil značky Hyundai tak překonal 3500 dalších produktů napříč všemi kategoriemi od vyspělé techniky až po domácí a zahradnické potřeby.

Hyundai zahájil v roce 2020 výrobu modelu KONA Electric ve svém českém výrobním závodě Hyundai Motor Manufacturing Czech. Kromě toho pokračují dosavadní dodávky těchto elektromobilů také z korejského závodu Ulsan. Cílem společnosti je zvýšit dostupnost modelu KONA Electric pro zákazníky v Evropě v porovnání s předchozím rokem. Hyundai tak má veškeré předpoklady k tomu, aby se v roce 2020 stal v Evropě největším poskytovatelem vozidel s nulovými emisemi.