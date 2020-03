VLASTNÍ AUTO PŘED KORONAVIREM SAMO NEOCHRÁNÍ. 4 opatření, jak se nenakazit

1) Čistá klika dveří, čisté svědomí

Viry a bakterie se mohou skrývat na částech auta, kterých se nejvíce dotýkáme. To je případ právě klik předních nebo zadních dveří. Proto by měli řidiči přemýšlet o dezinfekčním prostředku, který by se měl stát trvalou součástí vybavení vozidla, a to nejen během hrozby koronaviru. Pravidelně se vyplatí otřít kliky vhodnými přípravky (nepoškozujícími čalounění) a spolu s nimi i další klíčová místa v interiéru vozu. Kliky dveří, volant nebo řadicí páka ale nejsou všechno. Existuje mnoho prvků automobilu, které se obvykle při jízdě s vysokou frekvencí dotýkáme, jako například čalounění, směrovky a stěrače, rádio, seřizovače sedadel, úložné prostory, a dokonce i tlačítko varovných světel, pomocí kterého často komunikujeme s ostatními řidiči, když třeba děkujeme za projetí dopravní zácpou. Je tedy nutné se zamyslet nad našimi zvyky za volantem a identifikovat klíčová místa, na která je dobré pravidelně dezinfikovat.

2) Tankování? Myslete hlavou

Čerpací stanice jsou místa, kde každý den projedou a projdou stovky dalších motoristů. Postarejme se o to, abychom doplňovali palivo bezpečně. Téměř všechny stanice mají u stojanů rukavice na jedno použití. Jejich hlavním účelem je chránit ruce před nečistotami, ale stejně tak před bakteriemi. Pistoli výdejního stojanu se každý den dotýká mnoho lidí, a proto hlavně v současné době stojí za to si nasadit jednorázové rukavice. Při platbě je nejlepší použít bezkontaktní kartu, takže zákazník i obsluha nebudou mít žádný kontakt s hotovostí, která denně prochází mnoha rukami.

Benzina | foto: Wikipedia

3) Jste tím, co dýcháte

Péče o klimatizaci a kabinový filtr je bohužel činnost, kterou řidiči často podceňují nebo jednoduše zanedbávají. Mechanici ze sítě ProfiAuto Service odhadují, že až 50 % automobilů jezdí po silnicích s poruchami v klimatizačním systému. Mezitím může mít špinavý filtr nebo znečištěná klimatizace dalekosáhlé důsledky. Co dnes můžeme udělat, je mimo jiné dbát na péči o vnitřní hygienu ve voze, vysávání a čištění interiéru.

„Hlavním úkolem kabinového filtru je zachytávat nečistoty ze vzduchu a filtrovat je dříve, než přijdou do plic řidiče a cestujících. Ucpaný a zanedbaný filtr začíná hromadit nečistoty, které se později vdechují ve větším množství, než je obvyklé. Pravděpodobně nebudeme tímto způsobem infikováni virem, ale můžeme být vystaveni například houbám, které jsou škodlivé pro plíce a znamenají další zbytečné ohrožení dýchací soustavy," říká Jindřich Krejčí, ředitel projektu ProfiAuto pro Českou republiku a Slovensko.

V automobilech je někdy užitečné použít pro základní hygienu činnost, kterou všichni běžně dělají ve svých bytech nebo domech – vyvětrat. Pomáhá to osvěžit a vyčistit vzduch a účinky se projeví okamžitě. Dobrým řešením v boji proti virům a bakteriím je však dekontaminace ventilačního systému a interiéru ozonizací nebo čištění ultrazvukem.

Panel klimatizace, ilustrační foto | foto: pixabay.com

4) Bezpečnost v servisech

Při častějším používání automobilu jako dopravního prostředku je také potřeba častějších oprav. Opravy automobilů se proto musejí rychle přizpůsobit nové situaci. Z pohledu možné nákazy koronavirem je velmi důležité, aby všichni dodržovali bezpečnostní postupy týkající se zamezení přímého kontaktu mezi sebou, hygienu v servisech, mytí rukou a nezbytnou dezinfekci. Distributoři doporučují, aby si mechanici objednávali díly a příslušenství prostřednictvím svých autorizovaných online katalogů.

Řidiči v tomto ohledu mohou také ovlivnit svou bezpečnost a bezpečnost mechaniků. „Stále více autoservisů umožňuje moderní, virtuální komunikaci se zákazníkem, například prostřednictvím aplikace. Zájemci o opravu tak mohou předběžně zažádat online. Při návštěvě servisního místa by se měli zeptat mechanika na otázku dezinfekce vozidla po opravě. Upřednostňovat bezhotovostní placení nebo v nově vzniklé situaci netrvat na zkušební jízdě po opravě, není-li to nezbytně nutné," doporučuje dále Jindřich Krejčí.