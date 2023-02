Praha vypíše soutěž na lampy s dobíjecími stanicemi

"Ukázalo se, že řešení, které bylo pilotní, v oblasti designu nesplňuje vždy přísné nároky na estetickou podobu - ať už ze strany občanů nebo památkářů. Tak jsme se rozhodli, že se vypíše soutěž na designové řešení spodku lampy. Aby to nebyla jen krabice, ale aby to splňovalo podmínky v rámci širšího centra a památkové rezervace," řekl Chabr. Nový design by měly lampy mít od přelomu třetího a čtvrtého čtvrtletí letošního roku.

První lampy s nabíjecími stanicemi vznikly na Vinohradech, další se dokončují na Kamýku nebo v Praze 5. Připravených k výměně je aktuálně 150 lamp. Do roku 2024 a 2025 by jich mohly být tisíce, dodal radní. Podle dřívějších vyjádření má Praha do roku 2026 mít asi 3000 moderních lamp, tedy 6000 nabíječek.

Kvůli instalaci nabíjecích stanic je potřeba k lampám přivést nové kabely, které kapacitně zvládnou přivést energii pro lampu i nabíječku. Město proto spolupracuje s PRE a při výměnách kabelů současné vloží do chodníku i kabel pro nabíjecí stanici.