Jaké se vyplatí služby a doplňky pro váš vůz? Nezapomeňte na kvalitní servis

Služba sledování vozu přes GPS vám zajistí klidný spánek

V současné době není vůbec nic neobvyklého vybavit vlastní vůz systémem, který jej dokáže vysledovat prostřednictvím GPS signálu. Využití je hned několik. Hodně záleží na tom, co od tohoto systému očekáváte, přičemž vám každopádně může nabídnout:

Vyšší zabezpečení vozu

Přehled o jízdách

Zaznamenávání údajů a reporty



Takový systém má velký vliv na bezpečnost vašeho vozu, kdy jej třeba dokáže uzamknout do virtuální garáže a ihned informovat o neoprávněném nakládání s vozidlem. Informace lze získávat prostřednictvím aplikace do mobilu. Systémy založené na GPS dokáží také informovat podrobně o samotné jízdě a lze získávat podrobné informace o stavu vozidla. Pokud se jedná o vozidlo, které je využíváno v rámci firemní flotily, tak lze například rozlišit, kdo právě vůz řídí apod. Samozřejmostí je možnost generování knihy jízd.

Tyto systémy je vždy potřeba nastavit na míru konkrétnímu klientovi, ať už se jedná o soukromou osobu nebo podnikatele. Instalace GPS monitoringu je práce pro specializovanou firmu. Ta vám nabídne ideální řešení podle vašich potřeb.

Doplňky pro zvýšení aktivní bezpečnosti

Bezpečnost ale nemusíme řešit pouze z hlediska odcizení vozu, případně neoprávněného používání. Ve voze je také velmi důležitá aktivní bezpečnost, abychom se my sami při jízdě cítili bezpečně. Zejména noční jízdy jsou obecně rizikovější a je důležité:

Mít dobře osvětlenou vozovku

Zajistit si přehled o dění před vozidlem

Zkrátka je potřeba v noci dobře vidět. Nové vozy dnes nabízejí kvalitní LED světlomety, které jsou v mnoha ohledech i adaptivní. Pokud ale máte starší auto, mohou se vám hodit nové LED do auta, díky kterým výrazně zlepšíte osvětlení vozovky. Oproti starým halogenovým žárovkám poznáte rozdíl okamžitě.

Ochrana před mechanickým opotřebením

Není to vše ale pouze o bezpečnosti. Pokud chcete, aby váš vůz také dlouho dobře vypadal, péči si zaslouží rozhodně i karoserie vozu, která trpí už běžným provozem. V tomto ohledu vám mohou být velmi nápomocny některé ochranné díly, které lze na auto nainstalovat. Dle modelu vašeho vozu si můžete zvolit plastové lemy blatníků, které překryjí poměrně velkou plochu samotného blatníku, a tak poskytnou odpovídající ochranu. Lemy se jednoduše lepí na očištěný povrch, případně můžete předtím ošetřit blatník také antikorozní ochranou.

Kvalitní servis vyřeší malé i velké potíže

Pokud se přes veškerou péči s vaším vozem nakonec přece jen něco stane, je důležité svěřit jej do rukou odborníkům. Ti dokáží samozřejmě opravit relativní drobnosti, jako je třeba pokažený imobilizér v autě, který může u starších vozidel začít po čase zlobit. I když faktem je, že to taková drobnost v praxi zase není. Řešením může být jeho oprava, ale také lze jít jednodušší cestou deaktivace.

Dobrý servis by vám měl zajistit také rozsáhlejší nutné zásahy ve vašem voze. To může být třeba kompletní repas motoru, v rámci kterého je nutné odborně vyměnit veškeré potřebné díly a následně složit motor do původního stavu. Generálka motoru není pro žádného motoristu něco, s čím by se chtěl setkat. Na druhou stranu pokud se na to podíváte z té světlé stránky, motor bude po kvalitní opravě jako nový.