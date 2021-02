Co dělat po nehodě? Odborníci popsali, co nám pomůže, kde jsou rizika, nač si dát pozor

V loňském roce se na českých silnicích stalo téměř 90 tisíc dopravních nehod. Ty může zavinit nepozornost, nepředvídaná událost nebo i obyčejná špatná shoda náhod. Vždy je ale nejdůležitější celou nastalou situaci vyřešit s klidem a vědět, jak se zachovat. Jako první si položte základní otázku – jsou na místě zranění, nebo to odnesly jen „plechy”? Podle toho postupujte, případně si neváhejte říct o pomoc či se obrátit na odborníka.

Kdy volat policii

Je-li srážka mírná a na autě vzniklo pouze škrábnutí, můžete vše vyřešit sami na místě, a to pomocí formuláře záznamu o dopravní nehodě, který vás navede, jak zaznamenat způsobenou škodu. Pokud si nejste jistí, v jakých případech volat policii, zde je alespoň pár základních scénářů, kdy je jejich přítomnost na místě nehody vyžadována. Příslušníky policie volejte, pokud poškození jednoho z automobilů zřejmě přesahuje částku 100 tisíc, stejně tak, je-li na místě někdo raněný. Další ze scénářů, kdy volají účastníci havárie číslo 158 je, když se poškodí majetek třetích osob, tedy v případě poničení dopravního značení nebo například plotu přilehlého rodinného domu a to samé platí i v případě srážky se zvěří. Policii na místo havárie volejte stejně tak v případě, když se s druhým subjektem nemůžete domluvit a nastala mezi vámi patová situace.

Formulář záznamu o dopravní nehodě je sice velmi jednoduchý a intuitivní, takže popsat průběh srážky zvládne i řidič začátečník, problém však může být jeho následné znevěrohodnění, tedy že si jeden z účastníků rozmyslí svou výpověď. Policejní protokol je samozřejmě průkaznější. „Ačkoliv taková nehoda může být pro každého jinak stresující, prioritou je zastavit vozidlo a reagovat na nastalou situaci. Snažte se zhodnotit škody s druhým z účastníků nehody a postupujte koordinovaně,” radí Tomáš Smolík z D.A.S pojišťovny právní ochrany.

Viník je obvykle jen jeden

Pokud jste tedy nehodu způsobili a jste jednoznačným viníkem, bude se vás týkat odpovědnost za nastalé škody. Havárii nahlásíte své pojišťovně, u níž vedete povinné ručení auta, a ta poškozenému vyplatí požadovanou částku. V případě, že viníkem nejste a stala se vám újma na majetku, obraťte se na odpovědnostní pojišťovnu viníka (nebo pokud máte havarijní pojištění, tak můžete i na svou pojišťovnu). V každém případě je důležité pořídit si záznam takové nehody i znehodnoceného majetku a nafotit si zdemolované auto. Jestliže se s protistranou nejste schopni domluvit, jak se nehoda odehrála, právě nafocený materiál může pomoci k vyřešení situace. Stejně tak je možné zajistit si svědky – když vám projíždějící auto zastaví a snaží se pomoci, neváhejte využít nabízené ochoty či minimálně získat kontakt na takového svědka. Pokud pojišťovna nechce uhradit vámi způsobenou škodu na cizím vozidle, neváhejte se obrátit s dotazy na samotného likvidátora či podat stížnost na oddělení zákaznického servisu v případě vaší nespokojenosti s plněním ze strany pojišťovny. V dalším kroku můžete využít také služby právníka, který se v této problematice orientuje a může vám s řešením situace pomoct.

Co hradí pojišťovna? A kam už její kompetence nesahají?

Povinné ručení je jednou z povinností, kterou má každý majitel motorového vozu. Pokud pravidelně pojistku hradíte, jste přinejmenším finančně chráněni proti nehodám, které způsobíte, do výše limitu sjednaného ve smlouvě. Přesto jsou sice situace, kdy vám sjednané pojištění nepomůže. Jednak to jsou výjimky, které nejsou povinným ručením vůbec kryty, například újma, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla újma způsobena, při účasti na organizovaném motoristickém závodu či škodu způsobenou jinému vašemu vozidlu. A pak jsou případy, kdy sice pojišťovna poškozenému újmu bude hradit, ale pak ji po vás bude vymáhat. Jde například o úmyslné způsobení havárie nebo jízdu bez řidičského oprávnění, případně řízení vozidla pod vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní látky.

Výjimečně je ve hře taky situace, že viník incidentu nemá zřízené povinné ručení automobilu a na první pohled to vypadá, že vám hrozí ztráta odškodného. „Vyjde nastejno, zda o tom viník ví, nebo neví. V případě, že by vám byla způsobena škoda nepojištěným vozidlem, tak způsobenou újmu uhradí Česká kancelář pojistitelů z tzv. garančního fondu,” dodává Tomáš Smolík.

Kde ještě může nastat problém?

Velmi běžně se stává, že vám auto odře někdo na parkovišti obchodního domu nebo při parkování na ulici. Zde přichází v úvahu možné využít záznamu kamer, které na vytížených místech v současnosti již často bývají. Kdy vám ale ani případná kamera nepomůže, je například případ, kdy se nehoda nebo poškození vozu stane na nezpevněné silnici, tedy někde na polní cestě. Tam totiž již kompetence pojišťovny nesahají, v úvahu přichází jen posouzení, zda bude shledána odpovědnost vlastníka komunikace. „Jisté riziko je dále v areálu firmy nebo průmyslového závodu, kde vás vpustí pouze skrze závoru. Tento prostor nemusí být pozemní komunikací, takže se tam mohou pohybovat specifické stroje, které ani nemusí mít povinné ručení,” upozorňuje Tomáš Smolík ze společnosti D.A.S. Při každé dopravní nehodě dbejte na řádný záznam škod a pokud není jisté, kdo je viníkem, neváhejte a obraťte se na policii. Pokud je to možné, zajistěte si svědky a důkazy a vše vyřizujte s chladnou hlavou.

Asistenční služba jako odborná pomoc

Volat asistenci k dopravní nehodě se vyplatí v případě, že to situace vyžaduje, například když vozidla nemohou z místa sama odjet. Stejně tak můžete službu využít, pokud si nejste jistí, jak havárii vyřešit či si nevíte rady s postupem při řešení její dokumentace. Vždy je lepší využít asistenci ze strany vlastní pojišťovny, jelikož máte jistotu, že vše proběhne adekvátně a následně nebude problém s předáním podkladů k řešení nastalých škod. „Stávalo se, že chvíli po nehodě zastavilo kolemjedoucí auto se službou nabízející pomoc, ačkoliv nemělo s pojišťovnou nic společného. Vy jste jim ve stresu a pod tlakem podepsali nějaké papíry a nakonec likvidace pojistné události vůbec nemusela probíhat tak hladce, případně jste sami museli něco takové firmě platit. To už se teď naštěstí v takové míře neděje,” konstatuje Tomáš Smolík. Existuje ale také Českou kanceláří pojistitelů provozovaná linka pomoci řidičům, která funguje na čísle 1224, na ni se obracejte s jakýmkoliv dotazem ve vztahu k asistenčním službám nebo klidně po nehodě, pokud sami neznáte číslo na vaší asistenční službu.