Nákup z autobazaru přes internet? Čechy zaujaly dle průzkumu dvě věci, které dříve nebyly

"Aktuální situace, spojená s uzavřením provozoven, výrazně urychlila přípravu vlastního e-shopu, který spouštíme již v druhém únorovém týdnu," řekl Filip Kučera z Auto ESA. Podle něj by zákazníkům proces objednání vybraného vozu online neměl trvat déle než 15 minut. Při výběru konkrétního auta lze například zvolit doplňkové služby, způsob financování a místo, kde bude auto k vyzvednutí. Zákazník hradí předem pouze vratnou zálohu ve výši 2 tisíce korun a vozidlo bude doručeno na vybrané místo kdekoliv v republice nejpozději do 48 hodin.

Průzkum také ukázal, že největší přidanou hodnotu v nakupování online vidí zákazníci nejen ve velké míře pohodlí, ale také v tom, že nákup je v podstatě bez rizika. Tak jako u jiného zboží zakoupeného tzv. vzdáleným přístupem, tedy online, i zde totiž bude možné odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní.

"Jako největší výhodu toto vnímá 78 procent klientů. Na druhém místě se pak umístilo přistavení vozu před dům a až na posledním místě to, že zákazník nepřijde do kontaktu s ostatními klienty," přibližuje preference zákazníků Filip Kučera z Auto ESA. Podle něj totiž největší překážkou pro online prodej vozidel byla právě obava zákazníků z komplikací při případné reklamaci nebo potřebě auto vyměnit. "Zákazníkům navíc nabídneme možnost výměny vozu do 55 dnů, tak jako v případě standardního nákupu vozu," dodal.

Online e-shop Auto ESA bude přístupný na adrese www.autoesa.cz již od druhého únorového týdne, přičemž v budoucnu zvažuje firma přidání dalších služeb a produktů, které souvisí s provozováním vozidla. Firma očekává, že během letošního roku prodá v čistě online režimu 10% - 20% obchodovaných vozidel. I z tohoto důvodu plánuje Auto ESA v průběhu letošního roku personálně posílit svoje call centrum a oddělení online obchodování přibližně o 30 procent. "Bude-li ovšem zájem o online obchod vyšší, než předpokládáme, jsme připraveni technicky i personálně tato oddělení třeba i zdvojnásobit," uzavírá Kučera.

Kvantitativní reprezentativní výzkum provedený společností Auto ESA analyzoval postoje klientů k možnosti nakupování ojetých vozidel na e-shopu. Proběhl prostřednictvím telefonického dotazování vlastního call centra na vzorku 500 zákazníků z vlastní databáze ve věku 18-65 let. Sběr dat probíhal na začátku prosince 2020.